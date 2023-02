"Julio Pardo ha dejado grandes coros y grandes rivales"

David Fernández, coautor del coro 'Los negros', ha expresado su pesar por el fallecimiento de Julio Pardo. Su agrupación, gran competidor del coro de Pardo, ha vivido un momento duro en el teatro en su pase de cuartos de final.

"Me he enfrentado a la noche más complicada que he vivido en el Falla. Estoy muy triste. Como carnavalero, músico e institución Julio Pardo era muy grande. Solo cabe hacer el mejor homenaje posible con coplas y es lo que hemos intentado hacer con nuestra actuación. Hemos querido cantar las coplas al cielo y a su familia carnavalera", ha reconocido en el micrófono de COPE.

"Ha sido difícil abrir la función pero hemos confiado en la experiencia del grupo. Estamos contentos con la actuación pero no es fácil asimilar el repertorio con la noticia del fallecimiento de Julio Pardo. He llamado por teléfono a Antonio Rivas tras conocer la noticia y me ha dicho que Julio ha dejado grandes coros y grandes rivales. Rivas me ha animado para que el coro cante como lo sabe hacer. Que todas las coplas que se canten".

"Julio Pardo se ha ganado todo lo que le venga en vida y tras su fallecimiento. Es un compositor y un enorme artista que ha dado esta tierra. El coro 'La tienda la cabra' es el favorito de todos los tiempos".