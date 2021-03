Jona: "A veces estos parones son necesarios para los autores"

Una de las voces del Carnaval de Cádiz es la de Jonathan Pérez Ginel, 'Jona'. Voz que se une a la de enorme autor de la fiesta gaditana que en el COAC de 2020 alcanzaron la gran final con su comparsa 'Los Aislados'.

"No hemos podido disfrutar del premio del concurso por culpa de la pandemia. Soy optimista y me gusta ver siempre el lado bueno de las cosas y por eso me quedo con la semana de Carnaval que vivimos en su día y del premio, la lástima es todo lo posterior que nos ha quitado el virus", explica el autor en los micrófonos de Tangos y Pasodobles desde el Falla.

El autor explica que "dejé la comparsa en su día porque había factores que me quemaban y ahora había necesidad de estar con los amigos y estar alejado de la exigencia que supone cantar en un grupo como el de Ángel Subiela. Quería hacer algo más humilde, más tranquilo y adaptándonos a lo que supone hacer carnaval de manera muy flexible".

Un año sin carnaval

"Muchas veces el Carnaval queda en segundo plano por el trabajo y las responsabilidades familiares del día a día", explica Jona que apunta a lo que fue de premonitorio en el nombre de su comparsa. "Hombre el enfoque de Los Aislados iba por otro tipo de motivo, pero es verdad que parece que ha sido premonitorio", explica.

¿Qué se siente en el Falla? "El teatro tiene una belleza enorme, es un joya. Cuando se levantan cortinas olvidas todo y es una mezcla de sentimientos enorme la que te inunda cuando estás en las tablas del teatro. Durante muchos años no he disfrutado con la comparsa, sobre todo cuando vas como autor porque esperas que las letras calen. Te olvidas que hay que disfrutar y eso lo hemos conseguido con Los Aislados".

"El parón de Carnaval ha hecho que disfrute de esto porque muchas veces uno va a remolque. Estos parones son necesarios porque cada año hay que presentar una nueva idea y en ocasiones ofrecemos la menos mala que tenemos", apunta.

