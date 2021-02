El Lacio: "Me siento un privilegiado componiendo Carnaval"

Autor prolífico del Carnaval de Cádiz, compositor y uno de los músicos con más protagonismo en el Carnaval de Cádiz. José María Barranco 'El Lacio' ha estado en los micrófonos de COPE desde el Gran Teatro Falla.

"Para mi es un orgullo que hablen tan bien de mi. Me voy adaptando a las agrupaciones que me piden letras y músicas, me siento un privilegiado cuando me pongo con la guitarra a componer para cualquier agrupación", explica.

"En 2019 hice músicas para cuatro agrupaciones de las que pasaron tres a semifinales. En 2020 fueron cinco agrupaciones que llegaron todas a cuartos de final". Una de las músicas que más ha trascendido en los últimos años fue la del pasodoble de la chirigota sevillana Daddi Cadi. "Pensé que me la iban a echar para atrás al principio pero luego le encantó. Le puse algo de reggaeton y eso hizo que el pasodoble fuera distinto".

El proceso de creación. "Suelo escuchar cosas de esa agrupación de años anteriores para saber un poco el estilo de la agrupación y con eso me pongo delante de la guitarra. Les hago un pasodoble de medida en función de las voces y la forma de cantar, muchas veces ese pasodoble se ha cantado luego en el Teatro Falla".

La capacidad creativa de Cádiz

Hay un número importante de músicos y autores que son capaces cada año de inventar un repertorio y una música nueva para cada carnaval. Algo que hay que valorar. "Con las novedades del repertorio incluso en el mismo concurso hay agrupaciones que han cambiado medio popurrit o el año pasado Vera Luque trajo hasta seis cuplés por pase".

"Hay gente que no valora lo que se hace en el Carnaval de Cádiz. Un concurso que llena el Teatro todos los días y que tiene una audiencia enorme. El Carnaval es una industria de la que vive mucha gente", recuerda El Lacio.

