La dura crítica a Pedro Sánchez en el Carnaval de Cádiz: "Se te recordará como un perro sin honor y el que traicionó a toda España"

Tremenda letra de pasodoble la que este viernes cantó en el Gran Teatro Falla la comparsa 'El corazón de Cádiz'. Una crítica durísima contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez en la que la agrupación gaditana quiso dar un repaso a sus últimos años como máximo dirigente de España.

La letra reprende una crítica en todos los sentidos a Pedro Sánchez. "No te preocupes presidente que tu legado se recordará. Las mujeres no te olvidarán con violadores rebajando su condena. Eres títere de las inmobiliarias y estás a los deseos de los bancos. Ya veras que no te olvidarán la gente de izquierda porque contigo estás resucitando a Franco", dice el pasodoble haciendo responsable al presidente. .

" width="100%" frameborder="0" allowfullscreen>

La comparsa gaditana remata con muchísima dureza el pasodoble. "Los vivos y muertos de Valencia te importan menos que tu guerra con Feijóo. No te preocupes que no se te olvidaran tus hazañas y se te recordará como el perro que traicionó a toda España", sentencian.

COPE cuenta el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2025 todos los días desde las 19:30 horas en cope.es/cadiz y en la APP de COPE (emisora Cádiz).