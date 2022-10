Carnaval y Halloween, coplas y tipos para morirse de miedo

El mundo de la escenografía y las puestas en escena, el de los disfraces y el de la caracterización han avanzado tanto que si cualquier agrupación quisiera desarrollar un tipo de Halloween en el Falla nos moriríamos de miedo.

Sin duda se trata de dos mundos que comparten muchos elementos y aprovechando estos roces lógicos vamos a repasar agrupaciones del Carnaval de Cádiz que podrían encajar perfectamente en una fiesta de Halloween.

Vamos a empezar por el mundo de la comparsa y por uno de los autores más importantes de la historia actual del concurso, Don Antonio Martínez Ares.

Martínez Ares fue un auténtico vanguardista, sorprendió muchísimo vistiendo su comparsa en 1985 de muertos vivientes y llamándola Zombies. Era la primera etapa de un joven autor que quiso dar un cambio radical al estilo de su ópera prima, cuando sacó “requiebros” con la Peña nuestra Andalucia.

Ares quería dar rienda suelta a su rebeldía juvenil y se inspiró en el mítico videoclip musical de Michael Jackson, ‘Thriller’, estrenado en diciembre de 1983, para desarrollar la primera comparsa de una etapa arriesgada y de aprendizaje.

Pero Ares no solo recurrió a esta temática en el año 85… al año siguiente sacó “De Locura”, un tipo que tb podríamos darle encaje en Halloween al igual que al de Calabazas en 1991, pese a que el disfraz de la comparsa de Antonio Martínez Ares era más colorido que terrorífico, ese espantapájaros bien podía darnos un buen susto en cualquier callejón oscuro.

Mucho más reciente Martínez Ares nos ha presentado con un tipo oscuro y sombrío a Caronte, el célebre barquero que cruza las almas de los gaditanos muertos hacia el más allá, un Cadiz eterno que supo dibujar a la perfección con una comparsa redonda en 2017.

Y para completar este autor tenemos que acordarnos también de Los Carnívales en 2019, esos canivales del carnaval que activaban sus ganas de decorar carne humana cuando sonaba el yunque bendito.

Juan Carlos Aragon también ha presentado alguna comparsa que encajaría perfectamente en un mundo Halloween. Los Inmortales en 2004 sería un claro ejemplo de ello. Para muchos uno de los grandes cajonazos de Juan Carlos Aragon. Los Inmortales representaban al vampiro aristocrático de los años 1800. La caracterización es impresionante. Esta agrupación además tiene un sentido especial en el currículum del autor pues él mismo dejó escrito en un artículo que con ella comenzó la que era propiamente dicha “su propia comparsa” una vez terminaron los 3 años que compuso para el grupo de Subiela.

En 2011 Juan Carlos vuelve a sacar un tipo Halloween y viste a su comparsa de demonio en Los Principes. Juan Carlos Aragón era un experto en esos tipos sombríos y con ‘Los Príncipes’ consiguió llevara quienes escuchaban su repertorio a las auténticas tinieblas del mal.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otros muchos comparsistas se han inspirado o han sacado tipos que encajarían en una noche de Halloween. Podemos recordar El Espíritu de Cadiz de Tino Tovar, los vampiros satirones de Jesus Bienvenido en los Trasnochadores, la alegoría de German García Rendón en OBDC Monstruos, los capitales de Juan Fernández con una caracterización espectacular, la mítica comparsa Hombres Lobo de Don Enrique Villegas con ese clásico ‘auuu’ del trío del pasodoble que aún nos pone los pelos de punta. o los muñecos de budú que los hermanos carapapas nos representaron en 2011… aquellos Muñecos de Cádiz que fueron sin duda el cajonazo de aquel concurso de coplas…

No podemos olvidarnos de la chirigota, una modalidad en donde existen innumerables ejemplos como el de la chirigota del Lupo, Popo y compañía que representaron en “Hoy no me puedo levantar” a famosos fallecidos, como Michael Jackson, Freddy Mercury, Elvis Presley o Amy Winehouse entre otros.

La chirigota de sevilla trajo hace poquito Los Gypsi Scream, montando una casa de terror en las tablas del Gran Teatro Falla.

Los zombis del Love en No Somos Nadie o sus recordados Doctores Jekyll con múltiple personalidad… los monstruos de pueblo del yuyu, los muertos del carnaval de Manolo Santander y Paco Rosado, o las propias Brujas Piti son enormes chirigotas para poder escuchar y recordar estos días de truco o trato.

Audio





Y ya para ir acabando vamos a recordar muy rápidamente al Circo de la Vida, esos payasos terroríficos de La Línea que en realidad serán más recordados por su frase “va por ti miliki” que por su repertorio. Tal y como sucede también con la chirigota de Tarifa Los sobrinos malos de Chuk Norris que aunque lo intentaban mucho miedo no daban… eso sí dejaron en el recuerdo aquel célebre grito de “El afilaooooo!”

Los vampiros tajarinas, los diablillos del caribe, las momias de guete o el terror terrorífico en la casa del horros horroroso son otros ejemplos claros de esta misma temática…

Y no podemos dejar este repaso sin recordar grandes coros como Al sonar las doce de Luis Rivero, que representaba una auténtica noche terror con Vampiros, hombres lobos, brujas y espantapájaros, Los desoterrados de Kiko Zamora y Fali Pastrana, la Pesadilla de Puerto Real o los del Patio de Pedrosa o Aquelarre de Lucia Pardo.

Y citemos al menos un cuarteto no? Venga, pues cerramos nuestro particular repaso de terror con Dracula de Gran Estoque, el cuarteto de Gago, Miguel Moreno y Cossi.