Carnaval de Cádiz: La provocación de una comparsa de Sevilla en el Falla

El Gran Teatro Falla ha vivido momentos de todo tipo en su larga historia de coplas sobre sus tablas. Felicidad, pasión, diversión, humor pero también tensión.

Fue esto último lo que sucedió con una comparsa que llegaba desde la ciudad de Sevilla. La agrupación 'Los que barren pa casita' crearon un ambiente extraño en aquel Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz del 2015.

Un repertorio dedicado íntegramente a Sevilla, interpretado con la consciencia de que se generaría una gran polémica ya jaleada desde antes de empezar, ponía en ebullición al Gran Teatro Falla. ‘Los que barren pa casita‘ ponían en pie de guerra a parte del público, que despedía a estos comparsistas con abucheos y silbidos cuando ya se acercaba el final del popurrí. El telón caía entre la indignación de muchos aficionados que se lo tomaban como un provocación, mientras que muchos intérpretes señalaban al gallinero apuntando irónicamente: ‘Cádiz, cuna de la libertad’.

Explicaciones del autor

Una comparsa que firmaba el autor Javi Cuevas y que explicó a posteriori que su repertorio iba dedicado a Sevilla porque así lo sentía y no entendía las críticas de aquellos que entendían que en el Falla se le debe cantar a la ciudad de Cádiz.

Javier Cuevas se esforzó ayer en una entrevista con LA VOZ en aclarar que con su propuesta no quería provocar ni molestar al respetable del Falla. “No hemos venido a provocar, sino a mostrar mi ciudad con todo mi respeto. Quiero dejarlo claro, tengo grandes amigos en Cádiz y eso no lo voy a cambiar por nada, y menos por esto”, insistió el autor. Aunque su puente a la cordialidad no es tan llano como dejan entrever estas palabras. Cuevas se mostró dolido, incluso combativo, con la reacción del público gaditano. Hasta dijo haberle sorprendido. “Yo sí entiendo lo que ha pasado, el que no lo entiende es el gaditano porque lo que pasa es que he venido a cantarle a Sevilla. ¿Qué hubiera pasado si viene el de Santoña, Écija, Herencia o Almería?” se preguntó.

José María Aguilera recuerda aquel momento en Tangos y Pasodobles, sin duda uno de los episodios de más tensión en los últimos años en el Gran Teatro Falla.

