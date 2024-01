Carnaval de Cádiz: el homenaje al cantante Antoñito Molina de su chirigota: "No tengo palabras"

El cantante Antoñito Molina ha sido protagonista en la cuarta función de cuartos de final del COAC 2024. Su chirigota, 'El niño de Isabelita 2', le ha dedicado un homenaje inesperado. Un pasodoble en mitad de la actuación que no esperaba el cantante y que ha recibido con una enorme emoción.

Tras el homenaje, el cantanate ha reconocido en COPE lo que supone una fiesta como el Carnaval y lo que está luchando por compaginar su carrera musical con la chirigota. "Para mi el Carnaval es amor y pasión, aqui estoy disfrutando con mis amigos. He tenido un concierto en Sevilla y me he venido corriendo para el Falla".

Sobre el homenaje destacaba que "me he quedado sin palabras, para mi cada vez más complicado salir en la chirigota pero yo soy carnavalero antes que cantante. Tengo una responsabilidad enorme y ahora mismo me está costando mucho compaginar los conciertos con la chirigota. Voy solo dos días a los ensayos, pero los compañeros me están ayudando mucho. Me aprendo las letras en el tren".

"Llegará el momento que tenga dejar el Carnaval porque tengo proyectos incluso fuera de España. Amo la música y he luchado por todo esto toda mi vida, mis padres me han ayudado siempre y ahora no puedo dejar mi carrera por el Carnaval. Llevo toda la semana en Madrid viendo clasificatorias y me siento ahora mismo un afortunado porque me dedico a lo que me gusta y encima me han hecho este homenaje".