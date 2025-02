El Carnaval de Cádiz carga contra Madrid por apoderarse del flamenco: "Eso no me lo arrebatas"

Dura letra la que se pudo escuchar en el Gran Teatro Falla en la función 13ª de clasificatorias del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2025. Un tango del coro ¡Qué barbaridad! que no dejó indiferente a nadie y en la que se hizo referencia a la capital de España, Madrid.

Un tango que levantó al público de sus asientos. De premio con bandera andaluza. Le cantan a la capital de España que puede ser capital de lo que quiera. Pero no capital del flamenco. "Un carajo, chaval", gritan. Eso, no me lo quieras arrebatar...

Y es que no han sido pocas las veces que desde Madrid han reivindicado su papel dentro del mundo del flamenco. Un arte que tiene su germen y ADN en Andalucía, de ahí que el tango recuerde la importancia de la región andaluza en un arte que tiene en esta tierra su razón de ser.

"Podrás ser capital de este Reino", expresan en su letra, pero rechazan la idea de que la ciudad pueda apropiarse de esta manifestación cultural: "Serás capital del bocata de los bocadillos de calamares... y de los churros con chocolate y mucho más". Finalmente, la letra reivindica la identidad andaluza del flamenco: "¿Pero capital del flamenco?", se preguntan, concluyendo con un rotundo "El flamenco es lo más sagrado que hay en mi tierra. No me lo quieras arrebatar porque el flamenco es de Andalucía y de nadie más".

