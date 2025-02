La previa de COPE con Jona y su análisis de la comparsa 'El cementerio': "Hemos caído de pie"

Jonathan Pérez está siendo una de las mejores noticias del COAC en los útimos años. El autor está experimentando una progresión desde que pisara la Gran Final con Los aislados. Desde entonces y quitando algún año en semifinales, el comparsista gaditano ha seguido mejorando hasta llegar a este 2025 con 'El cementerio'.

Tras su brillante estreno este pasado domingo, el autor ha estado en la previa de COPE desde el Falla. Jona ha desgranado algunos de los entresijos de su comparsa reconociendo que ha tenido una agran acogida. "Hemos caído de pie y eso es fundamental para tener recorrido en el concurso", explica.

No oculta el tipo y el pequeño homenaje a las chirigota Los enterraores de la que ahora se cumplen 25 años. "Hay algún guiño a esa chirigota del Noli y teníamos presente ese tipo a la hora de pensar la idea de la comparsa". Sobre sus letras, "teníamos claro que había que cantar a Álex Cortés. Pensamos en hacerlo en la Final pero es un riesgo y al final lo importante no es competir con este tipo de letras sino cantarlas".

la polémica en su sesión del falla

El autor también habló de la polémica generada con la chirigota 'Abre los ojos'. Agrupación que cantó justo antes que él. "Temíamos que no se presentaran. Hace dos semanas la autora me llamó para que le encontrara un guitarra y un caja. Estas cosas no pueden pasar por eso si es necesario que se eche el telón habrá que hacerlo", apunta.