El cuarteto 'Punk y circo, la lucha continúa', una de las agrupaciones más importantes del Carnaval de Cádiz, tuvo un protagonismo inesperado en su actuación de los cuartos de final del Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla.

Y es que dentro de su repertorio dedicaron un cuplé a Joaqúin Sánchez, exjugador y leyenda del Real Betis. La agruación indicaba que el porturense representa todo lo que no les gusta "machista y facha". Y terminaban diciendo que «no comprendo como ese tío puede caerle bien a la gente. Po a pesar de todo lo que he dicho la mujer me cae más malamente".

Al hilo de ello, han sido algunas las críticas al cuarteto que han llegado desde Sevilla y todo el entorno del exfutbolista. La primera persona en responder ha sido Susana Saborido, esposa del exfutbolista. Primero defiende que "el Carnaval de Cádiz es maravilloso, con unos artistas y compositores que componen para quitarse el sombrero, he tenido la suerte de ir muchos años y disfrutar como una enana siempre y cuando se ha hecho desde el respeto".

Saborido destaca que "me quedo con lo que he vivido siempre en Cádiz y borro este tipo de cuarteto, que lo único que han hecho es insultar a mala leche. Nunca le vamos a caer bien a todo el mundo, eso es indiscutible y normal, pero un poquito de delicadeza".

En la story la mujer de Joaquín deja claro su disgusto por este cuplé. «+"Desde el corazón que en esta vida podáis conseguir solo una mínima parte de lo que ha conseguido Joaquín Sánchez Rodríguez. Ustedes sois ese asco de sociedad", remata con dureza.