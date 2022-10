Bizcocho en COPE: "Se nos han ido siete de la chirigota porque ven que les han hecho daño"

Antonio Álvarez 'El Bizcocho' fue claro protagonista del pasado Concurso de Agrupaciones por el severo 'cajonazo' que su chirigota, 'Gente con chispa' se llevó en el certamen del Falla.

Una de las agrupaciones que más pegó en el concurso pero que sin embargo no encontro el beneplácito de un jurado hasta irrespetuoso, ya que en la calificación del tipo la chirigota se llevó un cero. "Lo que pasa es que me equivoqué, me he criado oyendo el Carnaval de Cádiz y se han visto muchas cosas, yo creía que se podían hacer algunas cosas en el Falla", explica con ironía el propio Bizcocho al ser cuestionado por el fallo del concurso.

Una entrevista en 'Tangos y Pasodobles' de COPE en la que el autor recuerda que "a veces pasan cosas que no tienen explicación y es verdad que una razón puede ser que seamos de Sevilla. Y respececto al tipo de humor que usamos es lo que nos gusta y así nos vamos a mantener. No hago humor negro pero tampoco le huyo, la silla eléctrica de la chirigota no era tanto de humor negro", destaca.

"El cajonazo forma parte del Carnaval pero no me pongas un cero"

¿Duele tanto cajonazo? "Hay cosas que no comparto como la de darle un cero al tipo. Nuestro artesano es el mismo de Martínez Ares y no entiendo que no se valore. No obstante entiendo que el cajonazo forma parte del carnaval pero no me pongas un cero", añade.

Audio





"Al grupo le ha reventado todo esto, se me han ido siete componentes. Hacen 80 kilómetros para ensayar a diario y ven que les han hecho daño. En mi caso no me pesa porque me encanta hacer Carnaval. Esto lo hago por cariño a la fiesta pero el grupo lo ha sufrido mucho".

Una chirigota sin Manolín Santander. "Le voy a echar de menos. Ahora me encargo yo de la música y ahí estoy comiéndome la cabeza", destaca.