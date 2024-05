Herrera: "En el mitin de Sánchez los socialistas corearon el 'sí se puede' de Podemos”

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de la jornada que pasa entre otros asuntos por la nueva carta de Pedro Sánchez al socialismo o los ataques a la libertad de prensa.

"Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En España tenemos un presidente que después de montar un show narcisista con ese amago de dimisión, ha emprendido ahora una campaña de descrédito de los medios de comunicación. Desde que ha vuelto no para de hablar de pseudomedios, de la máquina del fango. Fíjense ustedes él, que parece que tenga la patente de la máquina del fango y que si habla de bulos, no podría decir ni buenos días si se prohibieran los bulos".

"Ayer Miriam González vino a este programa y hoy publica un artículo en El Confidencial que hace un experimento muy curioso. Se ha ido al chat GPT y le ha preguntado políticos que han usado el término pseudomedios y Chat GPT contesta 'no es utilizado por líderes políticos en contextos democráticos pero algunos, aquellos en regímenes autoritarios o populistas han empleado el término para atacar a organizaciones de medios de comunicación independientes'. Ejemplos, Víctor Orban, Donald Trump, Bolsonaro, Vladimir Putin, Nicolás Maduro. Bueno, pues desde ahora, Pedro Sánchez se suma a esa lista".

"Ayer en la celebración del Dos de Mayo pudimos escuchar la voz de una gran periodista, a la que yo particularmente quiero mucho, Pilar Cernuda que pedía ayer respeto para los periodistas y para los jueces. Porque miren, bulos y fakes o sea mentiras, ha habido siempre y los políticos democráticos se preocupan de luchar contra un problema que es real, pero lo hacen con métodos democráticos. Se habla con los profesionales, se les implica la mejora de sus códigos de deontológicos y si no se agilizan los procedimientos que haya que agilizar. Pero eso no es lo que está haciendo Sánchez. Lo que hace Sánchez con esta campaña que le pone a nivel de Maduro y de Bolsonaro, es desacreditar al conjunto de la profesión".

"Tinta no de periódico, tinta de calamar para defenderse de informaciones ciertas y reales sobre las actividades de su esposa. Aquí se las hemos contado hasta la saciedad, hemos hecho un resumen detrás de otro y le hemos preguntado sí o no, es verdad o no es verdad y es que claro no han podido desmentir ninguna".

"Pero fíjense que hoy tenemos otra entidad que se ha beneficiado de los tratos con la esposa del presidente del Gobierno: la Organización Mundial de Turismo. Hoy cuenta Vozpopuli que la OMT consiguió que el Gobierno de España decidiera gratis su sede en Madrid durante 75 años después de colaborar con las actividades de Globalia y de Begoña Gómez. Por lo visto la OMT y el Gobierno venía polemizando por la sede. La organización había conseguido un acuerdo con el Gobierno de Rajoy para mantener la sede en Madrid durante 50 años pero Sánchez lo dejó sin efecto, entonces la OMT empezó a buscar sedes en China en Arabia Saudí, pero empezó a colaborar con Globalia y con Begoña Gómez en distintos foros. En el 2023 el gobierno de Sánchez volvió a cambiar de criterio y le cedió a la OMT la sede durante 75 años. ¿Esto es un bulo? En absoluto. Esto figura en el sumario del caso Koldo. Ya verán ustedes lo que se dirá por haber dicho eso".

Elecciones catalanas

"El marido de Begoña, el hombre enamorado, el líder renacido ayer pues desembarcó en Cataluña para asumir el protagonismo de la campaña electoral, lo hizo el mismo día que el PSOE celebraba 145 años de historia. Ha escrito una carta a los militantes obviando todos los pasajes vergonzosos del PSOE a lo largo de esa historia, que han sido muchos, con un paréntesis de dignidad y de eficacia que fue el paréntesis del 75 al 2000, de Suresnes hasta Zapatero, con todo lo que hubo en el felipismo"

"¿Qué pasó en ese mitin? Pues todos los socialistas acabaron coreando el lema y la seña de identidad de otro partido,el 'si se puede' de Podemos. Ayer se pudo deber de forma plástica, inequívoca la mutación irreparable de un partido socialdemócrata en una formación innegablemente populista".

La sociovergencia

"No solo irrumpió Sánchez en campaña, también irrumpió un viejo concepto que parecía abandonado, la sociovergencia, el acuerdo entre los socialistas y el nacionalismo de derechas. Es decir, en este caso quien representa esas dos tendencias, Salvador Illa y Puigdemont. Ayer Illa no solo no desmintió esta posibilidad , sino que lo sugirió en el debate que se realizó".

"Illa está en comerse el voto del todo el mundo, como ha definido Cayetana Álvarez de Toledo. Dice a los de Junts que le voten a él, que puede pactar con Puigdemont y al mismo tiempo le dice a los constitucionalistas que le voten también porque es el que puede frenar a Puigdemont".

"Lo de Illa es una auténtica ruleta rusa, puede valer para una cosa y para la contraria, es que eso es el PSC que lleva engañando a mucha gente mucho tiempo. A los que engañan mucho tiempo a mucha gente hay que admirarles a pesar de que sea lo que son, indeseables".

Manifiesto por un voto sin engaños

"Ayer precisamente se anunció un manifiesto de intelectuales pidiendo un voto sin engaños, constitucionalistas sin engaños que es una cosa que promueve Teresa Freixes o Nicolás Redondo, y en el texto lo que se advierte es que Salvador Illa no puede ser considerado como un candidato constitucionalista porque ha engañado a sus votantes, ha avalado entre otras cosas la amnistía. ¿Saben los que van a votar a Salvador Illa exactamente cuál es el plan de su gobierno? ¿Saben si a lo que aspira es a gobernar con lo que quede de Esquerra Republicana sí puede? ¿O realmente quiere coser algo imposible con el independentismo, siendo como él dice, un antiindependentista? Bueno pues eso, damas y caballeros, son misterios por resolver de los cuales me siento incapaz a esta hora de la mañana de darles alguna respuesta al respecto", ha concluido el comunicador.