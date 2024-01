Antonio Álvarez 'Bizcocho': "El Carnaval no es para ridiculizar, se hace bullying"

Antonio Álvarez 'Bizcocho' viene de pisar la Gran Final del COAC 2024 con 'Los mi alma'. Una agrupación que le ha acompañado todo el 2023, tal y como explica en COPE.

"Desconecto siempre del año anterior y no me acuerdo, por eso cuando hemos tenido actuaciones con Los mi alma' me cuesta la vida porque yo tengo ya la cabeza con la nueva chirigota. La idea nueva de esta agrupación ya ha salido en el Falla pero le hemos dado un giro. Me he visto en un momento en el que me da igual que haya salido, me gusta tanto la idea que hemos tirado adelante".

El chirigotero sevillano habla de los límites del la comedia. "El humor negro debe empezar por uno mismo y luego tirar para arriba. El Carnaval no está para ridiculizar a la gente, eso es bullying. Cada uno hace lo que quiere, se necesita el descaro. El limite o lo correcto es que sea un buen chiste y tenga comedia, si todo es un 'oh' por lo que ha dicho me falta la comedia ahí".

"Disfruto mucho haciendo Carnaval, para mi es una terapia mucho. Hay una corriente de chirigotas que hacen un humor con mucho descaro", explica.