Ale 'Peluca' y Caro García: "Estamos viviendo un año muy bonito pero no vamos por ningún sitio como si fuéramos los Rolling Stone"

La agrupación revelación del COAC 2025 ha sido sin duda una chirigota interpretando a un mítico humorista como fue Eugenio. Comparsa Los Calaíta (Fuimos a por tabaco, una chirigota de toda la vida) es la obra de Alejandro Pérez, 'Ale Peluca', que cuenta con intérpretes como Carolina García.

Ambos han pasado por el micrófono de COPE de cara a la Cena Subasta que esta casa organiza en el Hotel Cádiz Bahía el próximo 18 de septiembre a beneficio de la Fundación Tierra de Todos. "Está siendo un post carnaval muy intenso. No paramos de estar en muchos lugares y la verdad que está siendo muy intenso. Hay fines de semana que tenemos hasta diez actuaciones", reconoce Ale Peluca. "Hemos perdido nuestra vida personal y eso es lo que peor estoy llevando pero también entiendo que voy a echar mucho de menos este año cuando vengan años complicados. Queremos exprimir lo que estamos viviendo por eso no nos creemos nada y no vamos por ningún sitio como si fuéramos los Rolling Stone".

El año que viene la chirigota lucha contra sí mismo. "Tengo alguna idea pero somos conscientes que hemos dejado el listón alto. Valoro la opción de que si no me sale nada y estoy bloqueado pues a lo mejor nos conviene descansar pero no creo que el grupo nos deje". Al respecto, Carolina recuerda que "yo estoy seguro que Ale tiene mucha capacidad para hacer cosas, tiene un nivel creativo importante".

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar Ale Peluca y Carolina García, Los Calaita

Carolina ha sido una de las intérpretes que más huella ha dejado en el COAC. "Nunca me ha gustado destacar ni ser el centro de atención. Soy una persona tímida y cuando tengo que hacer algo más serio me cuesta trabajo".

la sudadera de los siameses, en la subasta de cope en el hotel cádiz bahía

El Hotel Cádiz Bahía acogerá esta cita el próximo 18 de septiembre desde las 20:30 horas. Todo aquel que lo desee puede disfrutar de una jornada única, cenando con las agrupaciones finalistas del COAC 2025 en la misma mesa, disfrutando de una actuación carnavalesca destacada y por supuesto teniendo la oportunidad de pujar en la subasta de parte de los tipos de las finalistas del Falla.

Y para esa cita no faltará un obsequio de la chirigota Los calaita. La agrupación donará la sudadera de los siameses con la que levantaron al público del Gran Teatro Falla en su actuación de semifinales. Un objeto único y al que la chirigota "le tiene mucho cariño. Nos gusta mucho porque nos ha dado muchas alegrías", reconoce Ale Peluca.

Todo gracias a un cubierto solidario que se podrá adquirir en la recepción del Hotel Cádiz Bahía o en su web: www.hotelcadizbahia.com