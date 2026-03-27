COPE
Podcasts
Cádiz
Cádiz

Jesús Moreno, relojero gaditano, sobre el cambio de hora

El cambio de hora tendrá lugar en la madrugada del domingo 29 de marzo a las 2:00 horas, cuando los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00

Jesús Moreno, relojero gaditano
00:00
Descargar

Jesús Moreno, relojero gaditano, sobre el cambio de hora

Rubén López

Cádiz - Publicado el - Actualizado

1 min lectura3:26 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE CÁDIZ

COPE CÁDIZ

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 27 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking