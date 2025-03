Le ofrecen un trabajo en Almería y el horario y sueldo que le ponen acaba en alerta de sus compañeros: “15 años de experiencia”

Sabemos, sin ninguna duda, lo complicado que es muchas veces encontrar trabajo. El hecho de buscar, sin preámbulos, suele ser un trabajo en sí mismo. Y es que inviertes muchísimo tiempo en montar el currículum, moverlo por las diferentes empresas, y ni qué decir tiene cuando te toca hacer entrevistas.

Suelen ser procesos bastante largos, porque te citan para una o para más entrevistas, y es todo un camino que puede llevarte meses. Con eso ya cuentas cuando empiezas a buscar trabajo, por lo que, a menudo, necesitando el dinero para poder subsistir, llegas a aceptar cualquier trabajo que te ofrezcan.

Suelen ser trabajos muy honrados que requieren muchas horas y termina siendo especialmente cansado. Es importante tener en cuenta que son trabajos que deben tener unas condiciones muy atadas y bien especificadas, porque a menudo vemos cómo se pueden vulnerar esas condiciones laborales.

Paro en febrero

Los horarios extenuantes, los salarios bajos y las condiciones pueden hacer que, aunque te haga mucha falta el trabajo, tengas que rechazarlo. Y es que, muchas veces, para que estas prácticas abusivas acaben, es necesario denunciarlas.

Así pues, es algo a lo que se dedica, entre otras cosas, la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero. Ofertas del sector de la hostelería que pueden salir muy caras.

Los horarios y el sueldo que pone en alerta a todos

Esta experiencia de la joven la ha contado la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero, que se dedica a recopilar este tipo de historias en su cuenta y a ayudar a sus compañeros de trabajo (aunque no los conozca personalmente).

Dice que ella le mandó esta historia, pero prefirió mantenerse en el anonimato, al igual que omitir el nombre del restaurante. Y es que era una compañera camarera, al que le habían ofrecido un trabajo en Almería.

Se trata de una oferta que mandaban a través de un WhatsApp, después de haber aplicado para ella. Claro, suele pasar que uno puede apuntarse a ciertos puestos de trabajo pero, sin embargo, nunca especifican las condiciones que vas a tener.

En este caso, eran esas condiciones las que acababa denunciando esta camarera. Le preguntaba cuál era el horario y el sueldo y eso, definitivamente, alertaba a todos los compañeros.

“Sábados de diez a cinco te la tarde. De ocho de la tarde al cierre. Domingo de diez a cinco de la tarde; y las mañanas de once de la mañana a cinco de la tarde de jueves a martes” empezaba explicando.

No solo eso, sino que exigía a la camarera que tuviera papeles, que viviera en Almería capital. Y todo por 500 euros. Una absoluta barbaridad. Eso acababa alertando a todos sus compañeros, que denunciaban también la situación.

“¿Por qué en el sector de la hostelería no se sigue el convenio?” preguntaba un compañero.

Dimite como camarera por la condición que le ponen a las horas

Dice que ella le mandó esta historia, pero prefirió mantenerse en el anonimato, al igual que omitir el nombre del restaurante. Igualmente, se refería a él como "restaurante muy famoso de Barcelona".

Pues bien, entre las condiciones de trabajo, le daban alojamiento para poder trabajar allí. Sin embargo, nada era lo que parecía. "Se fue el primer día de trabajo al ver las condiciones de alojamiento y por alguna de sus condiciones" expresaba en esta cuenta.

Y es que lo que le hacían firmar no se ha visto en otro lado. Eran una serie de condiciones que muchas no tenían ni pies ni cabeza. "La camarera siempre debe sonreír, y ser amable, muy amable. Al cliente no le interesa si nos duele la muela o nuestra abuela está enferma" decía una de ellas.

En otras, se pedía que a "la camarera le guste lo que haga y lo haga con amor y cariño, porque sino todo sale de mala gana. Si son aprendices, con más razón deben ser más felices de aprender una profesión".

No solo eso, sino que "amenazaban" al personal al decirles que si se equivocaban con una orden, se les cobraría lo olvidado, y si rompían una vajilla, se les cobraría 5 euros.

Como puntilla, el alojamiento que les ofrecían era una cama en medio de la cocina, por lo que puedes imaginar que no era especialmente salubre.