Sale de un centro de menores de Madrid, le llaman para un empleo y se queda de piedra al ver quién es su compañero

'Fuera de Carta' es un restaurante muy especial situado junto a las famosas Cuatro Torres del Paseo de la Castellana y también es el centro de la historia de este miércoles en La Linterna. Y es que Expósito ha relatado el cambio en la vida de Aitor, un joven que salió recientemente de un centro de menores de la Comunidad de Madrid y una llamada le cambió la vida.

Una llamada que tenía que ver con una oferta de trabajo y que trastocó al joven en el momento que conoció a quien era su compañero, como él mismo relata en los micrófonos de COPE.

EDUARDO PARRA Vista de las cuatro torres de Madrid, junto a lo que se encuentra el 'Fuera de Carta'

Los orígenes de Aitor

Y es que el local 'Fuera de carta' es la escuela de la Asociación Norte Joven, que ayuda a rehacer la vida de los chicos que llegan a su centro. Desde su apertura, hace ya cuatro décadas, se han formado más de 12.000 jóvenes. Aitor tiene 17 años, es de Madrid y llegó a Norte Joven el año pasado, como él mismo mismo cuenta en La Linterna. “Yo soy de un centro de acogida de menores y la verdad que era un poco bastante rebelde en clase”, confiesa.

Explica el joven menos de edad que “no iba a clase, no hacia nada” y esta era su “última opción para aprovechar el año pasado”. Norte Joven busca integrar a estos chavales, a través de la formación, el acceso al empleo y la sensibilización, en el mundo socio-laboral. De hecho, hasta 650 chicos y chicas pasan por sus centros de Fuencarral, Vallecas y Alconbendas de Madrid.

Instagram Fotografía de los estudiantes de 'Fuera de Carta' durante un servicio

El compañero de Aitor en el restaurante

Aitor comparte fogones con otros chicos cuyas vidas han sido muy complicadas como la de Karamuco, de Costa de Marfil, que lleva dos años en nuestro país. La mayoría, tras un viaje que no olvidarán, llegan a España huyendo de problemas familiares y sociales. Todos buscan un futuro mejor, como también Aitor, que relata a Expósito cómo le cambió la vida al saber que Karamuco sería su compañero en las cocinas.

“Valoro muchísimo más las cosas, la verdad”, subraya en COPE el joven madrileño. Asegura que ahora se levanta “todos los días perfecto” y llega puntual al trabajo. “Porque tengo que aprovechar las oportunidades que tengo, porque ellos se han estado un mes y medio, en patera, debajo un camión, nadando o sufriendo”, señala emocionado. “Las oportunidades que tengo sin hacer nada, pues hombre, aprovecharlas al máximo”.

Aitor pasó del centro de menores a la escuela de la Asociación Norte Joven. Ahora reconoce que su vida tiene otro color, por eso sólo tiene palabras de agradecimiento. “Ahora yo no vivo con mis padres, vivo con una voluntaria que me ha cogido en su casa, soy de su familia, vamos, y se lo puedo agradecer al máximo”.

La historia de Mara

Mara es compañera de Aitor en el restaurante-escuela Fuera de Carta, tiene 15 años y es de Morata de Tajuña. Tampoco encontraba su sitio en la vida, nada le motivaba hasta que le hablaron de la Asociación. “Yo sentía pues que a mí el instituto no era un sitio donde encajaba, quería hacer algo más útil, algo que me hiciera sentirme que servía para algo”, explica ella misma en La Linterna.

Instagram Delantal de 'Fuera de Carta'

“A lo mejor una formación profesional me ayuda a ir más motivada, a hacer cosas nuevas, te rodea de gente totalmente distinta, que viene de otros lados, y la verdad que me parece interesante y no me arrepiento”, añade.

Ahora Mara es camarera de sala en el 'Fuera de carta' junto a Aitor y Karamuco. Los martes y miércoles trabajan cara al público; antes de recibir a los clientes ella, y el resto del equipo, reciben un briefing con el servicio que cada uno tendrá que realizar. “Nos subimos los platos de cocina, les atendemos, les servimos el agua, el vino, lo que ellos prefieran, y puedes pasar por distintos puestos, puedes estar en la puerta recibiendo a los comensales, puedes estar acompañándoles para saber en qué sitio se tienen que sentar, puedes estar atendiéndoles, o puedes estar en la barra preparando las bebidas”.

Ahora Mara siente una motivación y cuenta con una meta en la vida y la Asociación Norte Joven está resultando como una brújula para su futuro laboral. Revela que el apoyo que le dan los profesores le hace “sentir que sí que sirves para algo, que aquí encuentras un lugar, que es algo que te va a servir para algo, y que tú sirves para algo”. “Te hacen sentir muy a gusto, te hacen sentir muy acogido, te hacen sentirte seguro de ti mismo, que si te propones algo y quieres, lo puedes conseguir, y te ayudan un montón”, concluye.

Te hacen sentirte seguro de ti mismo, que si te propones algo lo puedes conseguir" Mara Alumna y camarera de 'Fuera de Carta'

El papel de los profesores

A Norte Joven llegan derivados de otras entidades sociales o empujados por familiares que en su día fueron alumnos. La metodología del centro se resume en una primera entrevista donde se hace un plan de formación personalizado. Desde el primer día estos chicos complementan la fase teórica con una prueba de sala y restauración real. Laura San Segundo, responsable del proyecto 'Fuera de Carta', aclara que lo que se aprende en el talles, se pone al servicio de un tercero.

“Este tercero es un comensal real, que alcanzan su objetivo de tener una formación práctica, que luego les sirve para cuando llegan al mercado de trabajo. Ellos ya han tenido ese rodaje de haber puesto en práctica un servicio de comida”. Muchos de estos chavales sufren falta de afecto, han padecido problemas de salud mental, han abandonado sus hogares y países en busca de un futuro mejor.

Canva Un camarero pasa la bayeta por una mesa

La mayoría ha querido tirar la toalla por falta de motivación e ilusión. Manuel Plano es el profesor de sala y director de FP Básica de Norte Joven, y comenta en La Linterna que los jóvenes “sonríen y disfrutan cuando se ven capaces de lograr cosas que quizás ellos no sabían que van a poder lograr”. “Muchos de ellos, lees los informes de orientación que hacen la derivación, y la mayoría de sus casos son la parte motivacional, que no son motivados y que están desmotivado”.