Así se celebra un ascenso a Oro en el balonmano almeriense

Roquetas de Mar, concretamente en el pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce, vivió un momento para la historia del balonmano almeriense o, casi mejor dicho, para que este deporte se vaya recuperando de la larga travesía por el desierto que ha estado sufriendo en los últimos años. La disputa de la Fase de Ascenso a División de Honor Oro, a la que acudían los cuatro mejores equipos de la categoría, supuso este logro. Se medían los que habían superado los cuartos de final donde el Costa de Almería llegaba tras una eliminatoria muy disputada ante el Anaitasuna. Sólo dos equipos ascenderían a Oro, y el campeón luchará en otra fase de ascenso para clasificarse a Liga Iberdrola, la máxima categoría nacional.



Así, las almerienes, como campeonas del Grupo D se medirían ante las madrileñas del BM. Ikasa Boadilla, como subcampeonas del Grupo D, a las valencianas del Grupo USA Mislata, campeonas del Grupo C y al OAR Gracia Sabadell, subcampeonas del Grupo C.

ESTRENO POR LA MÍNIMA

No lo tendría fácil el equipo dirigido por Agus Collado, que lograba imponerse por la mínima (24-23) al OAR Gracia Sabadell en su primer partido el viernes por la tarde, y cayeron derrotadas (22-26) ante el Grupo USA Mislata en el segundo encuentro del sábado tarde.



Así, se llegaría al domingo con ningún equipo clasificado matemáticamente, y con todo en juego. Tras la victoria de Sabadell a Mislata en el primer encuentro de la mañana, se llegaba al tercer y definitivo duelo del Costa de Almería Roquetas ante el Ikasa madrileño, que con la victoria de Sabadell ya era equipo de Oro. Con este resultado, si Costa de Almería Roquetas vencía por seis goles se proclamaría campeón de la División de Honor Plata, si empataba quedaría segundo y si perdía acabaría tercero y a las puertas del ascenso.



Es por ello que desde el pitido inicial las chicas de Agus Collado salieron a por la victoria, llevadas en volandas por un pabellón Máximo Cuervo hasta la bandera que veía como si era posible hacer historia, y más tras llegar al descanso con tres goles de ventaja al descanso (11-8). Tras el paso por vestuarios, el rodillo almeriense no se detuvo y la diferencia siguió ampliándose hasta el definitivo 25-19 que hacía saltar un éxtasis al equipo y a toda la afición almeriense que veía como el equipo hacía historia clasificándose para la segunda categoría nacional del balonmano femenino. El año que viene Costa de Almería luchará en la División de Honor Oro.



Pero no queda ahí el premio, tras proclamarse Campeonas de la División de Honor Plata, Costa de Almería Roquetas tiene derecho a participar en la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola, la máxima categoría nacional, donde se medirá del 25 al 27 de mayo en sede por determinar a los poderosos BM. Morvedre, Elda Prestigio y Zonzamas Lanzarote. Tarea muy difícil para el Costa de Almería Roquetas,pero ya con la satisfacción del ascenso logrado.