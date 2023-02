Una escultura devolverá la 'Novia de Serón' al pueblo cerca de seis siglos después con los actos por el 28F

El Ayuntamiento de Serón (Almería) va a inaugurar el próximo 25 de febrero la escultura del reconocido artista Roberto Manzano 'La novia de Serón' con la que el municipio recupera la leyenda histórica del "secuestro" de la hija del alcalde de Serón en 1440 de manos de unos vecinos de Lorca (Murcia) cuando se dirigía a Baza (Granada) para casarse.

El acto, incluido dentro de los eventos de celebración por el Día de Andalucía el 28 de febrero, supondrá además un "acto de hermandad cultural" entre los ayuntamientos de Lorca, Baza y Serón, ante la presencia de sus tres alcaldes para rememorar esta "singular y fantástica crónica".

La imagen, de 230 x 235 x 98 centímetros, está realizada en fundición de bronce en el taller de Manzano, representa a una joven mora subida en una mula. Los regidores serán protagonistas de diferentes actos simbólicos e institucionales, "como la devolución de la 'Novia de Serón' al alcalde anfitrión o el intercambio de presentes".

La banda de Sierro y el grupo de Moros y Cristianos de Lorca acompañarán muchos de estos actos, que se iniciarán en la mañana del sábado con los recibimientos, intervenciones institucionales o la recreación de la batalla en la plaza de la Virgen de los Remedios; espacio público donde se instalará la escultura y donde se han programado el desarrollo y escenificación de esos momentos históricos.

El autor ha explicado que la pretensión al realizar esta figura, ha sido "mostrar a 'La Novia de Serón' antes de que ocurriera el desastre" con "una mujer joven subida en una mula que previamente habían engalanado y que le llevaría al pueblo de Baza para ser casada con el alcalde local", ha subrayado Manzano.

"Ella, vestida con ropa para la ocasión, dice la historia que llevaba una joya de la que no queda constancia gráfica; por lo que he recreado un collar encontrado en Mondújar, también de pedrería, para añadir ese complemento; además de unas pulseras con los mismos motivos decorativos que la cabezada de la mula, la cual, si he recreado según las fotografías existentes", ha añadido el escultor.

Roberto Manzano ha argumentado que empezó realizando pequeños estudios a pequeña escala de posiciones de una mujer sentada sobre una multa. "Con una maqueta más o menos definitiva, inicie el modelado en barro a escala. Ya en el modelo de barro fui detallando y ajustando la pose final y todos sus pequeños detalles".

"La cara de la novia ha resultado la que más dudas ha creado en el autor; quien asegura haber modelado más de veinte cabezas diferentes". "Fue en la misma fundición de bronce donde di forma a la definitiva. La expresión, el gesto que quedara plasmado era muy importante", ha concluido el escultor.

Además del acto inaugural, el Consistorio ha programado actividades durante todo el largo fin de semana; iniciándose estas con la presentación del libro centrado en la batalla del Ebro de la Guerra Civil española 'Me verás cruzar el Ebro', del historiador, profesor y escritor almeriense, Francisco Jesús Martín Milán el próximo 24 de febrero. El día 25 está prevista la actuación de 'Arte Solera', compañía Flamenca Diana Riola a las 20 horas.

Así, el acto institucional de la conmemoración del Día de Andalucía, se iniciará con la actuación de la Asociación 'Músico Cultural Unión Musical de Serón', con la interpretación del tradicional 'Himno de Andalucía', seguido de los pasacalles a cargo de la misma asociación músico cultural desde la Plaza Nueva hasta el Castillo de la localidad.

A las 13,30 horas está prevista la inauguración de la exposición 'Grupo Aulago' en la Planta Baja del Centro de Historia de Serón, seguida de la degustación de productos típicos del pueblo en el centro Cívico del Castillo; donde los asistentes podrán degustar la paella popular.

La recaudación de la degustación irá destinada a la Asociación Española Síndrome de Bohring-Opitz (ASEBO), en colaboración con La Asociación de la Tercera Edad 'La Experiencia'. Para finalizar los asistentes disfrutarán de la actuación del cantante José Salazar 'El Taino de los Chunguitos', en el Centro Cívico.

