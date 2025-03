UD Almería: Victoria balsámica para volver a creer (4-1)

La UD Almería ha roto la racha de ocho jornadas sin ganar y lo ha hecho con una goleada balsámica ante un flojo Real Zaragoza. El equipo de Rubi, que ha igualado a Casuco como el entrenador que más partidos ha entrenado en la historia del club rojiblanco (127), ha sido muy superior desde el pitido inicial. Los rojiblancos buscaron el gol desde el primer segundo y recuperar la mejor versión. Cuatro goles a su favor, que pudieron ser más, aunque no dejaron su puerta a cero Y no por mérito maño, porque el Almería se marcó en propia puerta, en los minutos que, tras el tanto encajado, dieron la sensación de que el marcador podría haber sido distinto. No lo fue porque, en esta ocasión, el Zaragoza no fue rival para evitar que el Almería rompiera otra racha, la que llevaba el conjunto almeriense sin ganar en casa (13 de diciembre).

Para que no hubiera dudas de que el Almería quería olvidar lo antes posible la mala imagen dada ante el Eibar, la pasada jornada, el equipo de Rubi ya buscó el gol desde el saque inicial. El que no tardó mucho en que fuera una realidad. Con una carambola culminada por Édgar para abrir el marcador.

La sensación de que se olía a goleada aumentó con el tanto de Luis Suárez. El máximo realizador de la categoría anotó su tanto 21 (cuatro más en Copa del Rey), tras un pase de Arnau que se estaba haciendo dueño y señor de la banda derecha. El exzaragocista pidió perdón a la que fue su afición, pero mostró la alegría por lo que representaba, para su actual equipo, poner ya la distancia de dos goles a su favor.

Y cuando parecía que el equipo de Miguel Ángel Ramírez había ‘dimitido’ del partido, el propio Almería lo metió de nuevo. Édgar, en un intento de despeje, marcó en su propia portería. El 2-1 no hacía justicia a lo que estaba sucediendo, pero es lo que le pasa en esta campaña a la UDA, que recibe goles hasta cuando los rivales no rematan a puerta. Algo que dejó en el ambiente la sensación de que el empate podía llegar. Pero más por todo lo último negativo que le está pasando al cuadro almeriense que por méritos del rival. Nervios locales que desaparecieron en el último minuto de los cinco que había añadido. Luis Suárez y Nico Melamed se intercambiaron los papeles. El colombiano pasó para la carrera del catalán que, desde la frontal del área, dibujó un perfecto toque para batir a Femenías y poner el 3-1 en el marcador. Al descanso ya se llegó con la diferencia que había en el partido.

SENTENCIA Y LISTO

En el inicio del segundo periodo se vio que la película seguiría siendo la misma. Solamente faltaba por saber el grado de 'daño' que los locales infringirían a los maños. El gol de Marc Pubill, de cabeza, sirvió para que el campeón olímpico se estrenara esta campaña como goleador en Liga y que todos firmaran el armisticio. El Almería lo intentó, pero ya sin el colmillo realizador entre los dientes. El Real Zaragoza, por su parte, estaba deseando que se acabara el suplicio. Que pudo ser mayor tras la roja que vio Bazdar. El delantero, que entró en la segunda parte, fue expulsado por una dura entrada a un Édgar que estuvo en todas las 'salsas'. Suyo fue el primer gol del partido. Suyo fue, en propia puerta, el tanto del Zaragoza. Y a él le hicieron la falta que permitió a la UDA acabar con un jugador más el choque.

El que sirvió para que el Almería recuperara la buena senda, que se dejara atrás la racha de jornadas sin ganar, que permitiera a los aficionados almerienses ver ganar a su equipo en Liga (no lo hacía desde el 13 de diciembre) y, sobre todo, verse que el bache ha debido acabar y ponen su nombre, de nuevo, entre los candidatos al ascenso. Porque en el vestuario de la UDA, como apuntó Nico Melamed tras el choque, no se habla de playoff. "Queremos el ascenso directo", dijo el catalán.