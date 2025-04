La UD Almería quiere irse pronto de vacaciones

El Almería sigue empeñado en no aprovechar nada de lo que se le presenta cuando viaja lejos del UD Almería Stadium. Ni cuando el guion parece distinto a otras ocasiones. Si en anteriores desplazamientos el equipo entrenado por Rubi encajaba pronto, en este caso su visita a Castellón se inició con gol del Almería. El tanto de Nico Melamed podía dar la sensación de que el final también fuera distinto. Craso error. Porque en la segunda parte los almerienses dimitieron de poder ganar y, hasta, de puntuar. Terminaron goleados por un equipo que les ha endosado, en dos encuentros, un total de 9 goles.

UN PUNTO DE VEINTIUNO A DOMICILIO

Un punto en los últimos siete desplazamientos es el muy escaso bagaje de un equipo que, al inicio de esta jornada, estaba a un punto de la zona de playoff de ascenso. Que había visto, minutos antes de su encuentro en Castalia, que el Mirandés había perdido en Gijón (3-1). Así que, en caso de victoria, se podrían haber acostado en la cuarta posición. Algo que se produjo durante 13 minutos. Los que pasaron mientras que el Almería iba por delante en el marcador. Desde que Nico Melamed marcara y el Castellón empatara. Fue, la igualada, en uno de los muchos despistes que tuvo la zaga almeriense.

Porque si el marcador no era ya favorable a los levantinos no fue porque el Almería defendiera bien. Fue porque Luis Maximiano había dejado en nada los errores de Bruno Langa o de Radovanovic. Ambos fallaron en pases que parecían fáciles y que se convirtieron en regalos a un equipo que presiona muy alto, pero no necesitó ni ponerle intensidad.

DIMISIÓN TRAS VERSE POR DEBAJO

Algo que se acrecentó en la segunda parte. Como pasó en Burgos o Granada. Fue ponerse por debajo en el marcador el conjunto almeriense y 'dimitir' del choque. En esta ocasión fue en el minuto 66 cuando Camara ponía el 2-1. Un saque de banda, Cala que recibe completamente solo en la banda derecha, teniendo tiempo para levantar la cabeza desde el vértice del área grande, mirar al compañero mejor situado dentro del área y mandarle un balón para que el africano rematara de cabeza. Todo sin que nadie (Melero, Nico Melamed o Bruno Langa) fueran para presionar al centrador. La desesperación de Luis Maximiano iba en aumento.

Como fue ya a mucho más cuando el Almería, en plena dimisión-depresión, le ofreció todas las facilidades a Suero para que demostrara que es un suplente muy goleador. Doblete del '4' en menos de 25 minutos sobre el terreno de juego.

Fue la puntilla para un equipo que dio la sensación de que quería que se acabara el choque desde el minuto 60. El de un equipo que da la sensación de que quiere que se acabe ya la temporada y comiencen las vacaciones. Pero todavía quedan seis jornadas para un Almería, de las que cuatro serán en el UD Almería Stadium. A lo único que se puede agarrar para seguir pensando en luchar por el ascenso en el playoff. Porque por fútbol, actitud y sensaciones... hay que pensar ya en la siguiente campaña.