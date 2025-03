La UD Almería dimite en Eibar del ascenso (1-0)

Si el partido en Eibar debía calibrar la reacción de la UD Almería para ver si lo vivido en los dos partidos anteriores (Sporting de Gijón y Málaga) era motivo de esperanza en regresar a la zona de playoff de ascenso, la realidad ha sido que el cuadro de Rubi ha 'dimitido' de pensar que este año será el del regreso a la máxima categoría del fútbol español. Porque los rojiblancos han estado a merced de un equipo que llevaba mucho tiempo sin vencer como local. Y, sobre todo, sin la capacidad de, al menos, igualar un marcador en contra.

No será porque no tuvieran tiempo de poner las tablas. Porque el Eibar se adelantó en el minuto cinco (Matheus). Todo el choque por delante para ver si, en esta ocasión, la UDA mostraba orgullo de querer sumar. Nada de nada. Que el marcador llegara con la mínima ventaja para el cuadro armero no fue por méritos del Almería. Fue, más bien, porque los de Beñat San José no hicieron más daño a la empanada de los almerienses. Un gol anulado (fuera de juego) a Bautista y un remate al palo de Corpas pudieron sentenciar la cita en la primera parte.

CAMBIO PERO POCO

Viendo que la idea de un centro del campo de más músculo no le había salido bien, Rubi quitó a Melero (podía haberlo hecho tanto con Lopy, Kaiky o Arribas) para meter a Arnau Puigmal en la derecha y dejar a Arribas por dentro. La salida tras el descanso fue algo esperanzadora para el Almería. Aunque tampoco era muy difícil mejorar lo visto. Pero el cambio no duró mucho. Ni tampoco se pudo hablar de que el Eibar sufriera. Alguna que otra llegada con parada de Magunagoitia y poco más.

Pasaron los minutos y poco pasaba en el encuentro. El Almería veía que, por octava jornada, no eran capaces de ganar. En este caso, ni tan siquiera para poder empatar un choque que lo deja tocado. Tal y como reconoció Rubi al final del encuentro, "no nos ha dado".

Por delante, 12 jornadas. Quizás sea mucho tiempo para remontar los puntos en contra con la zona de playoff de ascenso. Pero con la imagen dada por el plantel almeriense, se hace difícil pensar que esto pueda reconducirse para que la 'dimisión' sea temporal y no definitiva.