‘The Opera Locos’, mejor musical en los premios Max, llega al Auditorio de Almería el 15 de abril

Aunque la Primavera Cultural se ha diseñado subrayando las bondades que el buen tiempo ofrece en nuestra ciudad para comenzar a realizar actividades al aire libre, eso no impide que los espacios escénicos municipales, como el Auditorio Maestro Padilla y el Teatro Apolo, reciban este trimestre numerosas propuestas variadas y de calidad. Una de ellas, de las más destacadas, será el próximo sábado, 15 de abril, a partir de las 20.30 horas, con la obra de teatro musical ‘The Opera Locos’, que tiene no sólo la garantía de calidad de Yllana, sino que también viene acreditada por los galardones de ‘Mejor espectáculo musical’ de los premios Max en 2019, ‘Mejor espectáculo’ en los premios Estruch el mismo año y premio del público en la Nit de les Guineuetes de Badalona en 2022.

Las entradas están a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/ y también lo estarán en la taquilla del Auditorio Municipal Maestro Padilla desde una hora antes del comienzo del espectáculo. Tienen un precio que oscila entre los 20 y 22 euros en función del lugar de asiento.

La sinopsis es la siguiente: Una peculiar troupe de ópera, compuesta por cinco excéntricos cantantes, se dispone a realizar un recital con un repertorio de los más grandes compositores del género. A lo largo de la representación se irán desvelando las pasiones ocultas y los anhelos de cada uno de ellos, que traerán consecuencias disparatadas e impredecibles. Será, sin duda, una noche para recordar.

De esta forma, son cinco cantantes líricos los alocados protagonistas de ‘The Opera Locos’, un espectáculo cómico operístico en el que los grandes éxitos de la ópera se fusionan con otros estilos musicales de la forma más original. Con una singular puesta en escena, cuidada estética y el sentido de la comedia de Yllana, ‘The Opera Locos’ consigue crear una experiencia nueva y diferente a la hora de experimentar la ópera y, sobre todo, acercarla a todos los públicos de una manera fresca, inusual y divertida.

Sobre la compañía

Yllana es creatividad. Nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque en la actualidad ha diversificado su actividad ofreciendo distintas prestaciones en el mundo de las artes escénicas y el audiovisual. Por un lado se dedica a la creación, producción y distribución de espectáculos, eventos y formatos audiovisuales y por otro gestiona espacios teatrales y desarrolla diferentes proyectos en el ámbito cultural. Los miembros de Yllana son Juan Francisco Ramos, Marcos Ottone, David Ottone, Joseph O´Curneen y Fidel Fernández.

En estos 32 años, Yllana ha producido 37 espectáculos teatrales que se han representado en más de 16.000 ocasiones en 48 países y han sido vistos por cerca de 6 millones de espectadores. Son: ¡Muu! (1991), Glub, Glub (1994), 666 (1998), Hipo (1999), Rock and Clown (2000), Spingo (2001), ¡Splash! (2002), Star Trip (2003), Los Mejores Sketches de Monty Python (2004), Olimplaff (2004), La Cantante Calva (2005), Buuu! (2006), PaGAGnini (2007), Musicall (2007), Brokers (2008), Zoo (2009), Sensormen (2010), ¡Muu!2 (2011), The Hole (2011), Action Man (2012), Far West (2012), Monty Python, Los Mejores Sketches (2013), Malikianini, Sinfònic Ara (2014), The Gagfather (2014), Chefs (2015), The Primitals (2016), Lo Mejor de Yllana (2016), The Opera Locos (2018), Ben-Hur (2018), Gag Movie (2018), Maestrissimo (2019), Glubs (2020), Greenpiss (2020), Trash! (2021), No Todo Son Pulgas (2021), The Royal Gag Orchestra (2021) y Passport (2022).