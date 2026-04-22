El Sorteo de Oro de Cruz Roja busca transformar la vida de los más vulnerables en Almería

Cruz Roja en Almería ha presentado en el Ayuntamiento una nueva edición del Sorteo de Oro, una de sus citas solidarias más importantes. Con el lema ‘Lo que hacemos por las personas vale oro’, la iniciativa busca recaudar fondos para apoyar a quienes más lo necesitan. El sorteo se celebrará el próximo 23 de julio en Granada.

Al acto han acudido la concejala de Presidencia, Amalia Martín, y el presidente provincial de Cruz Roja, Antonio Alastrué. Ambos han coincidido en la importancia de la campaña por su impacto social y su arraigo en la provincia.

Proyectos para los más vulnerables

La recaudación del Sorteo de Oro en Almería se destina íntegramente a financiar programas locales. Estos proyectos apoyan a familias en dificultad, infancia vulnerable, personas mayores en soledad, personas sin hogar y migrantes en situaciones de emergencia.

Amalia Martín ha afirmado que esta iniciativa refleja “el compromiso colectivo con las personas que más lo necesitan”. La concejala ha subrayado que “cada aportación revierte directamente en proyectos que se desarrollan aquí, en nuestro entorno más cercano, apoyando a personas y familias en momentos especialmente difíciles”.

Colaboración y voluntariado

Martín también ha puesto en valor la labor de Cruz Roja, destacando “su papel imprescindible no solo en el desarrollo de proyectos sociales, sino también en su capacidad de dar respuesta rápida y eficaz ante situaciones de emergencia”. Como ejemplo, ha recordado la activación de un albergue provisional durante el reciente temporal de lluvia y viento gracias a la coordinación con el Ayuntamiento.

La concejala ha extendido su reconocimiento a las cerca de 3.000 personas voluntarias de Cruz Roja en la provincia. Ha destacado que su trabajo diario es “uno de los pilares fundamentales de la organización” y hace posible que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

Detrás de cada proyecto hay historias reales, personas que necesitan apoyo" Antonio Alastrué Presidente de Cruz Roja en Almería

Un gesto que cambia vidas

Por su parte, Antonio Alastrué ha subrayado que “cada boleto representa mucho más que una participación en un sorteo: es una oportunidad de seguir acompañando a las personas que más lo necesitan”. Ha calificado el sorteo como una “pieza fundamental” que el año pasado permitió atender a casi 32.000 personas con 240.000 respuestas.

Alastrué ha añadido que “Cruz Roja está presente no solo en las grandes catástrofes y emergencias, sino también en las catástrofes del día a día”. Además, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Almería, que considera “fundamental para que esta iniciativa siga creciendo”, y ha recordado el valor humano de la campaña: “Detrás de cada proyecto hay historias reales, personas que necesitan apoyo”.

Desde la organización recuerdan que, aunque existen otras formas de colaborar, como el voluntariado o haciéndose socio, el Sorteo de Oro es una opción accesible para toda la ciudadanía. Un simple gesto como la compra de un boleto permite sumarse a esta red de solidaridad.