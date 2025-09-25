Sergio Mullor: "Jugar en el Europeo contra España sería muy grande"

Desde hace algunas temporadas es uno de los analistas en Deportes COPE Almería. Comenta cada lunes lo que ha hecho la UD Almería en su partido liguero. Pero en las dos últimas semanas no ha podido estar fiel a su cita. El motivo: preparar la clasificación para el Europeo de fútbol sala.

Y es que Sergio Mullor es el actual seleccionador nacional de Hungría de este deporte. Se la jugaban a una carta contra Rumanía. Eliminatoria igualada como así ha sido. Tanto que valió el 3-2 a favor de los magiares en la ida, porque en la vuelta el resultado fue de empate. De ahí, de manera agónica, la alegría desbordada en cuanto los rumanos remataron fuera en el último segundo del choque de vuelta, que podría haber dado paso a una prórroga todavía más dramática.

Este jueves, todavía en tierras rumanas y antes de coger el avión con destino a Budapest, ha atendido a 'su' programa. Para recibir una nueva felicitación desde Almería. Para comentar lo que ha sido esta preparación y lo que se le viene por delante para la disputa del Europeo en Letonia, Lituania y Eslovenia el próximo mes de enero. "Se han adelantado los plazos", señala al destacar que no era el objetivo de la Federación de Hungría, cuando lo contrataron en 2023, que su selección estuviera ya clasificada para esta cita en 2026.

¿CONTRA ESPAÑA?

En el que, por qué no, se podría dar un choque ante la España de Jesús Velasco. En el que, si el seleccionador español sigue con su idea, se daría un duelo entre almerienses. Porque en La Roja es un fijo Pani, siendo también Cortés uno de los habituales. Hasta con opciones de Juan Emilio. Los tres nacidos en la provincia de Almería. "A España solamente la quiero en la final", dice en broma. "Jugar en el Europeo contra España sería muy grande", apunta.

Lo que sí es seguro es que en las gradas habrá presencia almeriense en las gradas. "Seguro que habrá alguna bandera de Almería", junto a la española... y, también, junto a la de Hungría.