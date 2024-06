Sanitarios del Hospital Torrecárdenas realizan este miércoles test de la hepatitis C

Un equipo del Hospital Torrecárdenas de Almería, liderado por la doctora Marta Casado, realiza este miércoles, a partir de las 9,00 horas, la prueba de la hepatitis C en la Puerta de Purchena, con el objetivo de combatir esta infección crónica. Del mismo modo, a esa hora está previsto que acudan a realizarse la prueba los miembros de la Corporación Municipal. Participarán igualmente la Dirección Gerencia del Hospital de Almería y la Delegación de Salud.

En una nota, la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (Aehve) ha subrayado que los profesionales del H.U. Torrecárdenas vienen trabajando en proyectos pioneros para eliminar la infección tanto en población general como en los colectivos más vulnerables, usuarios de drogas y población en riesgo de exclusión social e inmigrantes.

Todo ello, han destacado, gracias a proyectos como los llevados a cabo en colaboración con Cruz Roja dirigidos a inmigrantes y población vulnerable, o proyectos como el cribado de hepatitis C en urgencias dirigido a población general, liderados por el servicio de Digestivo (Hepatología) y Microbiología, así como otras instituciones y ONGs.

Ahora, con la adhesión a #hepCityFree por acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento, Almería "da un paso más" en el objetivo de eliminar esta infección viral crónica y, como muestra de este compromiso, este miércoles se realizará este cribado.

La recomendación de los especialistas es realizarse la prueba al menos una vez en la vida sobre todo si se ha estado expuesto a situaciones de riesgo (transfusiones sanguíneas o intervenciones quirúrgicas antes de 1992, realización de piercing/tatuajes en establecimientos no autorizados; relaciones sexuales de riesgo sin protección, uso compartido de material para drogas por vía intravenosa/nasal o de útiles de aseo con una persona con infección).

La hepatitis C es un importante problema de salud pública por su incidencia, morbimortalidad y costes sanitarios. Aunque no existe ninguna vacuna frente a la hepatitis C, se cuenta con un tratamiento basado en antivirales de acción directa que cura la enfermedad en casi el 100% de los casos. Cualquier persona puede acceder a dicho tratamiento dentro del sistema sanitario español: el problema es que hay una tasa de infradiagnóstico relevante que impide tratar el 100% de los casos y evitar los contagios.

Desde que en abril de 2015 se pusiera en marcha el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C (Peahc) en el Sistema Nacional de Salud (SNS), se han tratado y curado con los nuevos medicamentos (antivirales de acción directa) más de 23.000 personas en Andalucía. En Almería, más de 2.100.

Se estima, no obstante, que en Andalucía hay todavía un número importante de personas con infección activa por hepatitis C, a las que habría que diagnosticar y tratar, y un número importante de ellos están en Almería, según señala Aehve. Estas personas no diagnosticadas probablemente serán, además, "descubiertas" cuando su enfermedad haya evolucionado: uno de cada cinco nuevos diagnósticos de hepatitis C en nuestro país son en pacientes con la enfermedad avanzada.

SOBRE LA AEHVE

En febrero de 2017, sociedades científicas y asociaciones de pacientes comprometidas con el objetivo marcado por la OMS de acabar con las hepatitis víricas como problema de salud pública antes de 2030 crean la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (Aehve), con la intención de avanzar en este objetivo, toda vez que España ya contaba con un Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (Peahc).

De la Aehve forman parte la Asociación Española para el Estudio del Hígado (Aeeh), la Sociedad Española de Patología Digestiva (Sepd), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Medicina General (Semergen), la Sociedad Española de Medicina General (SEMG), la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), la Sociedad Española de Virología (SEV) y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), entre otros. #hepCityfree es el programa principal de la Aehve, del que forman parte ya 20 ciudades y cuyos resultados, según subraya, se han expuesto en congresos nacionales e internacionales.





