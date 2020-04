¿Sabes cuánto duran los alimentos en el frigorífico?

Se estima que uno de cada tres alimentos que se producen en el mundo acaba siendo desperdiciado. Por eso, debemos seguir una serie de pautas para revisar cómo mejorar su conservación.

La nutricionista y experta en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, María Dolores Rubio Escobar, comenta que “es muy importante aumentar la vida útil del alimento, el periodo de tiempo en el que vamos a mantener el producto con unos parámetros de calidad mínimos para un consumo apropiado y sin peligro para nuestra salud”.

¿CÓMO CONSEGUIR QUE LOS ALIMENTOS DUREN MÁS?

Debemos fijarnos en la temperatura del frigorífico y asegurarnos de que lo tenemos a cuatro grados. “Es lo idóneo”, resalta Rubio Escobar, ya que “por encima nos causará problemas” y tendremos que desechar algunos productos que se echarán a perder.

Otra cosa a tener en cuenta es la ubicación de los alimentos en nuestra nevera. El lugar importa y mucho.

La zona más fría está situada justo encima del cajón de la verdura. Por tanto, podemos guardar los alimentos perecederos como la carne y el pescado que son ricos en agua.

“Otro lugar a grabar a fuego es la puerta del frigorífico al ser el espacio más cálido y en el que conviene situar productos pobres en agua como la mantequilla”, apunta la experta.

CUIDADO CON LAS OFERTAS DE TAMAÑO XL

Siempre tenemos que intentar hacer una compra responsable. Estamos confinados y tratamos de salir lo menos posible al mercado o al súper para no exponernos ni exponer a los demás a posibles contagios por coronavirus. Aunque hagamos una buena compra semanal y carguemos hasta arriba el carrito debemos adquirir productos con cabeza y no acumular montones de alimentos que no nos vaya a dar tiempo de consumir.

Las ofertas de tamaños XL pueden salirnos caras si no nos damos prisa en cocinar y comer el producto.

¿CUÁNTO DURAN EN LA NEVERA LAS CARNES, LOS PESCADOS Y LAS FRUTAS?

Los alimentos más perecederos son el pescado, el marisco fresco y la carne de pollo o pavo que solo duran en el frigorífico dos días. Les siguen la carne de vaca, cordero o cerdo que se mantienen entre tres y cinco días.

En el mundo de los vegetales encontramos de todo. “La mayoría se pueden conservar una semana pero algunos son delicados como la lechuga o los brotes tiernos, el limón, sin embargo, dura dos semanas y la manzana hasta tres. Un plato de sopa tendría una duración de tres o cuatro días en refrigeración, según la nutricionista. En el grupo de los lácteos, los yogures pueden durar hasta dos semanas y la mantequilla tres meses mientras que la leche una semana.

Tomemos nota para evitar el derroche y desperdicio de los alimentos.