Rubi propone soluciones lógicas para mejorar una Segunda División inamovible

Dicho el pasado miércoles. Hecho en la mañana de este lunes. Rubi apuntó, tras caer eliminado su equipo (UD Almería) del playoff de ascenso, que hablaría sobre lo que él consideraba una "adulteración de la competición". Pero no solamente en el propio playoff. También lo considera cada vez que hay partidos de las selecciones nacionales y, en el caso de la Segunda División española, no se para el torneo de clubes.

El preparador rojiblanco, tras leer un comunicado en el que ha expuesto sus razones para lo que considera un "error" en el calendario en los últimos años y que se repetirá en el siguiente curso, ha manifestado que "no pude competir en igualdad de condiciones en el playoff como sí han hecho otros equipos". El motivo no fue otro que el no poder contar con tres de sus jugadores (Luis Suárez, Marc Pubill y Perovic) por encontrarse disputando partidos con sus respectivas selecciones nacionales. Un hecho que, según Rubi, ha perjudicado al Almería en su intento por lograr el ascenso. "No digo que con ellos sí lo hubiéramos logrado, pero sí que no hemos tenido todas nuestras opciones", declaró.

SOLUCIONES

Para el entrenador catalán, debe haber voluntad "entre todas las partes del fútbol español" para que el tema del calendario se solucione. "LaLiga dice que hay una partida económica para disputar el playoff en el mes de junio. No creo que por jugarlo en mayo haya menos repercusión", reconoce Rubi. Al tiempo que pone la vista ya en el final del próximo curso y lo que podrá pasar. "Con nuestra actual plantilla, si tenemos que jugar el playoff de ascenso la próxima temporada, nos podemos ver que cinco jugadores estén disputando el Mundial y no podamos contar con ellos", cuando se decida el curso y saber si podrán lograr subir a Primera. Una pregunta que se hacía cuando se le cuestionaba si merecerá la pena fichar a jugadores potencialmente seleccionables y, en caso contrario, tener que fichar a otros de un perfil más bajo.

Para que eso no pase, siguiendo el ejemplo de la segunda categoría de la Premier inglesa que tiene más equipos, Rubi considera que "se podrían jugar 4 miércoles más y se acaba en mayo". Una solución que parece 'lógica', pero que ha encontrado con la negativa de la mayoría de los equipos de la Segunda División española. "No es algo solamente del Almería. Pero a los de Primera les da igual y de Segunda si solamente lo apoyan 8 equipos, siempre estaremos en minoría", apunta. Poniendo como ejemplo al Cartagena. Un equipo que ha terminado colista y que "cada que ha habido parón en esta temporada, se ha quedado con cinco jugadores".

De ahí que proponga una "reflexión" a todos los estamentos del fútbol español (Liga, Federación, clubes, entrenadores y jugadores) para poder modificar el calendario y que nadie se vea en una situación como la que ha vivido el Almería en estos días y que "yo he vivido ya en las cuatro ocasiones que he disputado playoff", reconocía Rubi. Y para introducir esa reflexión común, una suya dejando una pregunta en el aire. "¿Qué pasaría si un equipo de los históricos bajara a Segunda División y que no pudiera contar con 10 jugadores en cada parón? ¿Se modificaría la norma?" Preguntas de Rubi.