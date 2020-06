Petrovic (UDA): "Es imposible hacer un pronóstico para lo que resta de temporada"

Apenas quedan nueve días para que, en el caso de la UDA, retome la competición liguera y los rojiblancos reinicien la Liga SmartBank en el Carlos Belmonte de Albacete. Días para terminar ya con la larga espera que ha provocado estar más de tres meses sin jugar un choque oficial. Porque desde el 7 de marzo no juegan un encuentro los pupilos de José María Gutiérrez. Algo más de tiempo en el caso de Radosav Petrovic. El pivote serbio estaba lesionado cuando estalló la pandemia provocada por el coronavirus y que ha paralizado nuestro país, así como gran parte del mundo. Por lo que, en su caso, lleva más tiempo sin ponerse la camiseta oficial. Un tiempo parado que ha dejado imágenes más o menos curiosas. "En el primer entrenamiento con los compañeros, los cinco primeros pases que hice los mandé fuera del campo", decía en la rueda de prensa telemática ofrecida esta mañana tras la sesión preparatoria. Una afirmación que deja bien a las claras el 'proceso' que están teniendo los futbolistas a la hora de tomar, de nuevo, el pulso al juego. "Nunca he estado más de tres meses sin tocar balón con otro compañero", ha indicado el centrocampista.

VETERANO CON JÓVENES

Puestos ya en situación, la comparecencia del que fuera jugador del Sporting de Portugal, club de procedencia antes de llegar a Almería el pasado verano, ha sido muy interesante. Porque es de los que suele hablar y decir mucho en lo que cuenta. Su experiencia, es de los más veteranos de un vestuario que es el más joven de toda la categoría, le hace pensar que "nadie en la Liga está preparado para jugar cada tres días. Solamente lo están los que juegan Champions o Europa League". Una situación que hace, todavía más en esta ya de por sí igualada categoría, "imposible hacer pronósticos para saber el favorito en cada partido".

RESULTADOS SORPRENDENTES

A su juicio, "se van a dar resultados muy sorprendentes. No habrá ningún equipo que pueda ganar casi todos los puntos". Esto hará que "creo que no serán necesarios ni llegar a los 75 puntos para lograr el ascenso directo". Una afirmación que ya asumió como propia su compañero Sergio Aguza la pasada semana. De ahí que entienda que los rojiblancos pueden ser "campeones" de la Liga SmartBank. "Seis puntos de diferencia con el Cádiz o cinco con el Real Zaragoza no es una distancia grande", apunta. "Todo puede cambiar en pocos partidos. Si somos capaces de empezar bien en Albacete y en casa ante Las Palmas, llegaremos después a Zaragoza con mucha moral y optimistas de poder superarlos en la clasificación", ha indicado convencido de sus palabras.

Partidos en los que no habrá público. Una situación que no es nueva para él. "En el Partizan, en competición europea, he jugado sin público por una multa de la UEFA. Es una sensación horrible porque nosotros jugamos para los fans". Lo que no ve es que haya público en unos campos y en otros no haya espectadores. "Todos debemos ser iguales".