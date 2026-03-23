Una peluquería para devolver la dignidad llega a las personas sin hogar de Almería

El Centro de Día Mambré, Calor y Café, de Cáritas Diocesana de Almería, ha puesto en marcha un servicio de peluquería dirigido a personas en situación de sin hogar. La iniciativa, en colaboración con la academia De La Calle Education, se ofrece cada miércoles desde el pasado 2 de marzo y ha tenido una gran acogida, atendiendo a unas 15 personas cada semana gracias a los profesionales voluntarios.

Un impulso a la autoestima

Este nuevo recurso se integra en la atención que ya ofrece Mambré, donde se cubren necesidades básicas como el aseo, la alimentación o la atención sanitaria. Más allá de lo práctico, el servicio contribuye a mejorar el bienestar personal, la imagen y la confianza de quienes participan, influyendo en cómo se perciben y afrontan su día a día.

El centro también mantiene un acompañamiento individualizado basado en la escucha y la orientación. Durante el mes de marzo, Mambré ha atendido a 122 personas —112 hombres y 10 mujeres—, muchas de las cuales se han beneficiado de este nuevo servicio de cuidado personal.

Una colaboración natural y generosa

Encarna, subdirectora de Cáritas Diocesana de Almería, subraya el valor de la colaboración: “Estamos muy contentos. Es una solidaridad que ha surgido de forma muy natural y que está llegando a muchas personas. Mambré es un espacio donde intentamos ir un poco más allá de lo básico, acompañar de verdad”. Según explica, cuando plantearon la idea, “la respuesta fue inmediata y muy generosa”.

Mambré es un espacio donde intentamos ir un poco más allá de lo básico, acompañar de verdad" Encarna Subdirectora de Cáritas Diocesana de Almería

Aprendizaje para la vida

Por su parte, Francis de la Calle, responsable de la academia DLC Education, destaca el sentido de la experiencia. “Poder ayudar a otras personas desde nuestra profesión es lo más bonito. No es solo una actividad, es también un golpe de realidad que te hace ver muchas cosas”, afirma. Es la primera vez que desarrollan una iniciativa así y destaca que sus alumnos “son afortunados por tener la oportunidad de aprender así”.

Poder ayudar a otras personas desde nuestra profesión es lo más bonito" Francis de la Calle Responsable de la academia DLC Education

Samuel, monitor de la academia, refuerza el valor educativo de la experiencia: “Para nosotros es un placer estar aquí. No enseñamos solo a cortar el pelo, también trabajamos valores como el respeto, la responsabilidad o el compromiso”. Añade que vivir algo así les ayuda a “valorar más lo que tienen y a entender mejor la realidad de otras personas. Es aprendizaje para la vida”.