El Museo Doña Pakyta viaja de lo terrenal a lo divino con su nueva exposición de arte sacro

El Museo de Arte de Almería Doña Pakyta se adelanta a la celebración de la Semana Santa con la inauguración de la exposición temporal ‘De lo terrenal a lo divino, arte devocional y coleccionismo’. Esta propuesta, organizada por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y el Ayuntamiento de Almería, invita a reflexionar sobre la evolución del arte religioso.

La muestra ha sido inaugurada este jueves por el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca. La exposición, compuesta por 20 obras entre pinturas y esculturas de colecciones particulares, se podrá disfrutar hasta el próximo 3 de mayo.

Un diálogo con la historia

Según ha explicado el concejal, la propuesta "establece un interesante diálogo entre historia, estética e iconografía" en fechas previas a la Semana Santa. La cuidada selección de piezas reúne obras que abarcan desde el Renacimiento y el Manierismo del siglo XVI hasta creaciones del siglo XIX, pasando por el Barroco de los siglos XVII y XVIII.

El comisario de la muestra, Alejandro Zamora, ha explicado que "por segundo año consecutivo se pone el foco en la estrecha relación entre el arte devocional y el coleccionismo". Zamora también ha señalado que muchas de estas obras "han pasado de ser objetos de culto en templos a convertirse en piezas de interés artístico, tanto para el estudio como para el disfrute estético".

Por su parte, Pérez de la Blanca ha puesto en valor la importancia de estas iniciativas para la ciudad. "Para el área de Turismo es un honor colaborar en exposiciones que enriquecen la oferta cultural y museística, especialmente en fechas en las que Almería recibe a numerosos visitantes", ha afirmado el edil.

Para el área de Turismo es un honor colaborar en exposiciones que enriquecen la oferta cultural y museística" Joaquín Pérez de la Blanca Concejal de Turismo

Obra invitada y horario especial

Como complemento, el museo acoge la obra invitada ‘Retrato de Amparo’, un óleo sobre lienzo de la artista Sofía Morales Sandoval fechado en 1950. La pieza, perteneciente a la Colección del Museo Ibáñez y parte del ciclo ‘Mujeres Artistas Españolas’, podrá visitarse hasta el 17 de mayo.

Durante la Semana Santa, tanto la exposición temporal como el resto del museo mantendrán su horario habitual: de martes a domingo, de 10:30 a 13:30 horas, y por las tardes, de martes a sábado, de 17:00 a 20:00 horas. El museo permanecerá cerrado los lunes.