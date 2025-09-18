Mabel Mata y Nieves Fernández ganan el XIII Premio Internacional de Periodismo “Colombine”

Las periodistas Mabel Mata Porras y Nieves Fernández García han ganado la XIII edición del Premio Internacional de Periodismo Carmen de Burgos “Colombine” que concede la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería con el copatrocinio de la Fundación Unicaja y Cosentino Global.

El presidente de la Asociación de la Prensa de Almería, José Manuel Bretones, ha anunciado, hoy 18 de septiembre, en el “Cosentino City” Almería que el trabajo ganador se titula “Alcaldesas por elección” que trata sobre “Las primeras alcaldesas andaluzas de la democracia”; fue emitido el 6 de abril de 2024 en el programa “Los Reporteros”, de Canal Sur TV. Han participado en el acto del anuncio del trabajo ganador Malena Rodríguez-Comendador Bosquet, Showroom Manager de Cosentino City Almería y Esther Jerez López, responsable de Fundación Unicaja en Almería.

El jurado del XIII Premio Colombine seleccionó de entre los 132 presentados los cuatro trabajos finalistas y de éstos al ganador. Esta edición cuenta con un montante económico de 5.000 euros y una reproducción en mármol del monumento a la libertad de expresión de la Plaza de los Periodistas de Almería. Los componentes del jurado son Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Jesús Pozo Gómez, Carlos Santos Gurriarán, Mar Abad, Antonia Sánchez Villanueva, Rosalía Mayor Rodríguez, Pilar Molero (vocal de la AP-APAL y coordinadora del jurado por delegación del presidente, José Manuel Bretones) y Anuska Benítez Fernández (secretaria del jurado).

El jurado ha valorado así el trabajo premiado: “En 1979, en las primeras elecciones, nueve mujeres fueron elegidas alcaldesas de sus municipios. No tenían experiencia, en muchos casos poca formación, pero decidieron con valentía que podían dedicarse al servicio público y a mejorar sus respectivos pueblos. En este trabajo, fruto de un notable esfuerzo de producción periodística, cuentan sus experiencias, sus dificultades, sus logros y la determinación para conseguir una mejor sociedad”.

El jurado destaca que reivindica su papel y cómo contribuyeron a crear los cimientos de la democracia. “El trabajo denota una impecable realización audiovisual, con una

producción muy trabajada. Es un reconocimiento y un homenaje a las mujeres en la política, centrado en la política local, la más cercana a las personas. Es, en definitiva, un trabajo periodístico excelente que transciende la función informativa y divulgativa para convertirse en un documento histórico. Destaca el enorme valor que tiene recopilar los testimonios de estas primeras alcaldesas, fuentes primarias que cuentan la historia; y eso es oro en una época en la que se recibe muchísima información mediatizada y pasada por el filtro de chatbots como chatGPT”.

“Recuperar la memoria histórica del destacado papel de la mujer en la política municipal en un momento crucial para la historia de España y de Andalucía ha resultado determinante para la concesión del Premio a este trabajo, que entronca directamente con la lucha de Colombine por realzar la valía de la mujer en los momentos más difíciles y a pesar de las dificultades”.

Enlace del reportaje ganador:

https://www.youtube.com/watch?v=BBhBQ7vb4kI

MABEL MATA PORRAS

Málaga, 15 de junio de 1970.

Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad de Periodismo, por la Universidad de Sevilla. Estudios universitarios de Derecho y de Historia. En la actualidad, es presentadora y redactora del Programa Los Reporteros, de Canal Sur TV. Inicia su trayectoria profesional en la Radio. Primero en Radio Cadena Española y, desde 1988 hasta 1997, en Canal Sur Radio y en Radio Voz, donde dirige y presenta programas musicales y, posteriormente, programas informativos.

Entre 1998 a 2002 desarrolla su carrera profesional en TVE en Andalucía. Durante unos meses presenta los informativos de fin de semana y, durante más de cuatro años, presenta “Telesur”, el informativo territorial de las 14.00 horas. Desde 2002, y hasta la actualidad, su trabajo profesional lo realiza en Canal Sur Televisión. Entre 2002 y 2003 conduce el magazine “Mi Tierra”, emitido en Canal Sur 2, con entrevistas y reportajes a emprendedores andaluces. Más tarde, es redactora de los programas “Solidarios” y “Los Reporteros”. Como presentadora en Canal Sur TV, en 2006, está al frente del Informativo local de Sevilla “Noticias 2”. A partir de 2007, es editora y presentadora de los programas informativos diarios “La entrevista”, “El Meridiano” y “Buenos días, Andalucía”. Por estos dos últimos programas, con formato de tertulia, debate y entrevista, a lo largo de años pasan los principales líderes políticos nacionales y autonómicos del momento.

Desde 2011, participa en los informativos especiales de las distintas campañas electorales, tanto andaluzas como generales y europeas, en las que modera y presenta los debates centrales con los candidatos a la presidencia del Gobierno y a la presidencia de la Junta de Andalucía y realiza las entrevistas individuales a los principales candidatos. Entre 2013 y 2017 ha editado y presentado el informativo “Noticias 2” en Canal Sur Televisión y el informativo “Noticias Mediodía” también en la Televisión Pública de Andalucía.

Es Premio Arco Iris de la Comunicación en Televisión en Andalucía, por su labor divulgativa de las cooperativas, y obtiene el accésit del premio de artículos periodísticos Manuel Alcántara. En 2014, es la periodista que, por primera vez en la historia de Andalucía, presenta la gala institucional del Día de Andalucía de entrega de medallas y títulos de hijos predilectos. Ese mismo año, la Academia de Televisión le concede el premio Iris a la mejor presentadora de informativos autonómicos.

Es Premio Nacional de Periodismo de la Guardia Civil y tiene la Medalla al Mérito Civil de la Policía Nacional.

NIEVES FERNÁNDEZ GARCÍA

Mérida (Badajoz) 2 de octubre de 1965

Formación Académica:

Licenciada en CC de la Información

Universidad Complutense de Madrid 1983-1989

Experiencia Profesional:

Trabaja en CANAL SUR TV desde enero de 1989. Superó el primer proceso de selección de la recién nacida Cadena de Televisión autonómica.

Como realizadora ha desarrollado diferentes tareas, desde informativos a retransmisiones deportivas, programas de reportajes, magazines, etc.

Con anterioridad pasó por el Centro Territorial de TVE en Sevilla como operadora de vídeo y por el Centro Territorial de La Roja como becaria de realización en el año de finalización de los estudios universitarios.

En 2014 presentó, como directora, un documental coproducido por Canal Sur TV, titulado “Don Pablo el maestro alcalde”.