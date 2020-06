El Juerga's Rock de Adra también se aplaza al verano de 2021 por el coronavirus

El festival The Juerga's Rock de Adra ha decidido aplazar entre el 5 y 7 de agosto de 2021 la edición de este verano ya que "no es el momento apropiado para celebrar el festival" al no poder "garantizar" la salud de los espectadores ni celebrar "con normalidad" el evento, que contará con el mismo cartel junto con otros artistas el próximo año.

El evento ha comunicado su cancelación cinco días después de que la organización de Dreambeach Villaricos también anunciara su aplazamiento a 2021. De momento, la provincia solo mantiene en pie el Cooltural Fest, desde donde se trabaja para realizar un formato "adaptado" este verano.

"Tras unas semanas duras valorando las posibles opciones para poder realizar el festival y de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento de Adra tenemos que comunicaros, muy a nuestro pesar, que nos vemos obligados a aplazar la celebración", han expresado en un comunicado desde The Juerga's Rock, en el que apuntan que las entradas ya adquiridas son "automáticamente válidas para 2021".

De todos modos, la organización ha abierto un plazo hasta el próximo 30 de junio para quienes deseen la devolución, pueden solicitar el importe de la entrada a través del enlace https://www.enterticket.es/eventos/juergas-rock-2020-127905/... o, en caso de disponer una entrada física, dirigirse al punto de venta en el que se adquirieron.

La entidad recomienda a los festivaleros que conserven su entrada ya que el cartel completo va a ser "bestial" y animan a adquirir ya los tickets para el próximo año a través de la web del evento. "Conservando tu abono colaborarás ayudando a The Juerga's Rock, ya que este año nos tocará asumir pérdidas por la inversión y trabajo ya realizado", han señalado. Además, no contarán con la ayuda de sus seguros para abonar las indemnizaciones.

REACCIÓN DEL ALCALDE DE ADRA

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha manifestado que "hemos determinado emplazar este gran evento en una nueva fecha siguiendo las directrices marcadas por las autoridades sanitarias porque lo más importante para nosotros es la salud pública y no podemos ponerla en riesgo".

El regidor abderitano ha incidido en que "la gran noticia es que las actuaciones que han sido anunciadas para este año quedan confirmadas para 2021 y vamos a tener el placer de disfrutar de un gran cartel. Lamentamos que no pueda ser en 2020, pero es un ejercicio de responsabilidad", concluye.