Joao Carvalho y que siga el movimiento en la UDA

El Almería sigue y no para en su intento por aprovechar al máximo el mercado de fichajes y ponerle en las manos de José Gomes los mimbres suficientes para poder luchar por el ascenso a la Liga Santander. El último, por ahora, en llegar ha sido Joao Carvalho. Un joven (23 años) portugués que llega cedido, con opción de compra, del Nottingham Forest y por el que el club inglés, hace dos años, pagó 15 millones de euros por hacerse con sus servicios. En el Reino Unido ha jugado, en este tiempo, más de 60 partidos oficiales y, ahora, todas las partes han determinado que emprenda una nueva aventura en el fútbol español.

Se trata de un media punta, que puede jugar en ambas bandas, principalmente por la izquierda. Es diestro. Así que es un perfil que, en este comienzo de temporada, es perfecto para lo que quiere José Gomes de los tres que están por detrás del delantero centro. Con una gran movilidad. Muy hábil con el balón en los pies. Y sabiendo jugar en combinación. El estilo que busca el técnico luso. Para ser competencia o complemento de Fran Villalba. Pudiendo ser el que 'sustituya' a José Carlos Lazo.

SALIDAS

El gaditano, hasta que no acabe el mercado, tiene opciones de salir del Almería. Fue titular en Lugo. Pero no es menos cierto que el gaditano sabe que hay conjuntos de la máxima categoría que lo quieren en sus filas. Además de ver que la competencia este año en la UDA ha aumentado de manera considerable y no tiene el puesto tan asegurado como el pasado curso. Sin olvidar que lo mismo se puede decir de José Corpas, que fue suplente en el Anxo Carro el pasado domingo.

Son solamente dos opciones de las que hay para poder salir del Almería. Que también se contempla la opción de que alguno de los más jóvenes que han llegado en las últimas semanas puedan buscar una cesión para tener más minutos de los que, en principio, la previsión indica que tendrán en el club presidido por Turki Al-Sheikh.