El hospital HLA Mediterráneo aplica una técnica pionera en cirugía ortopédica del hombro

El hospital HLA Mediterráneo ha dado un paso más en su compromiso con la innovación médica y la atención al paciente con la implantación, por primera vez en el centro almeriense, de una prótesis de hombro sin vástago, una técnica pionera en cirugía ortopédica que ya se perfila como una de las grandes revoluciones en el tratamiento de la artrosis de hombro.

La intervención ha sido llevada a cabo por el Dr. Carlos Arrieta, especialista en cirugía ortopédica y traumatología del centro, y ha consistido en la implantación de una prótesis anatómica no cementada del sistema ISA de Move Up. “A diferencia de las prótesis tradicionales, esta nueva tecnología no requiere la colocación de un vástago, la pieza metálica que se utiliza para fijar la prótesis dentro del hueso, lo que supone una importante preservación ósea. Esto significa que, si en un futuro el paciente necesitara una nueva intervención, sería posible colocar una prótesis estándar sin dificultades”, explica el Dr. Arrieta.

Este tipo de prótesis está indicado en pacientes con artrosis primaria de hombro, que mantengan una buena calidad ósea y cuyos tendones del manguito rotador estén íntegros. Según el especialista, uno de los retos más importantes en este tipo de intervenciones no está solo en el quirófano, sino en la correcta selección del paciente y en ofrecerle una información clara y personalizada.

“Tan importante como la técnica quirúrgica es saber a quién se le puede aplicar. Cada paciente debe conocer bien lo que se quiere conseguir con la operación. Con este enfoque, el equipo médico de HLA Mediterráneo acompaña de cerca al paciente durante todo el proceso, especialmente en el postoperatorio”, añade el Dr. Arrieta.

Entre las ventajas para el paciente, el equipo del hospital HLA Mediterráneo destaca que esta nueva técnica reduce el daño quirúrgico, alivia el dolor de forma significativa y mejora la movilidad del hombro, lo que repercute directamente en su calidad de vida.

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 39 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.