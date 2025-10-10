Homenaje a los mayores de La Alpujarra por su compromiso con Almería

Cualquier oportunidad es buena para mostrar el agradecimiento de toda la sociedad a los mayores almerienses, aquellas personas que han entregado los mejores años de su vida a sentar los cimientos sobre los que se levanta la Almería de hoy. Con esta premisa, la Diputación de Almería ha conmemorado el Día Internacional de las Personas Mayores con un gran acto en el Casino de Dalías en el que han participado los más de 400 inscritos de los talleres de envejecimiento activo que Diputación lleva a cabo en La Alpujarra.

Los municipios representados en la celebración de hoy han sido Alcolea, Dalías, Balanegra, Bayárcal, Berja, Laujar de Andarax, Fondón y Paterna. En el acto han intervenido el presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, y el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, que han estado acompañados por el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, la diputada de Igualdad, María Luisa Cruz; alcaldes de los municipios de la comarca y miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento.

El presidente de Diputación, Javier A. García, ha explicado que “este día sirve para poner de relieve el gran trabajo que habéis llevado a cabo a lo largo de vuestra vida. Un trabajo que ha servido para levantar la tierra que hoy pisamos y que disfrutemos de una provincia llena de oportunidades. Porque vosotros habéis creado con vuestro esfuerzo y sacrificio las familias que constituyen la sociedad almeriense. Sois la memoria viva de una tierra que siempre ha convertido la adversidad en oportunidad y en cuyo éxito reside vuestra entrega y compromiso”.

Del mismo modo, García ha destacado la alta participación en la comarca de las personas mayores en los talleres de envejecimiento activo, una actividad con la que, como ha señalado, “conseguís potenciar vuestra salud física, mental, emocional y social. En todas estas esferas se trabaja en los talleres con los objetivos de fortalecer vuestra autonomía y calidad de vida. Gracias por vuestra implicación y compromiso en este proyecto que nace para ofreceros una alternativa saludable para afrontar la apasionante etapa de la vida en la que os encontráis”.

Por último, el presidente provincial ha mostrado el firme compromiso de la institución como “vuestra aliada incondicional, comprometida con cada proyecto que garantice una vida mejor a nuestros mayores. Porque a vosotros os lo debemos todo. Vuestra entrega y esfuerzo han forjado la gran provincia que hoy disfrutamos. Sois el inicio y la meta de todas las acciones que impulsamos desde Bienestar Social de Diputación en todos los municipios porque sin vosotros, nada de lo que hacemos tendría sentido”.

Por su parte, el alcalde de Dalías ha agradecido “el gran trabajo que se está realizando desde Diputación en apoyo a Dalías y a todos y cada uno de los municipios de la provincia, especialmente a los más pequeños, tanto en la gestión diaria como en inversiones y servicios desde cada una de las áreas del gobierno provincial. Este apoyo nos permite hacer encuentros como este y pone a nuestra disposición el Área de Bienestar Social que atiende a diario las necesidades de nuestros vecinos”.

Salud física y mental

Los talleres de envejecimiento activo tienen como principal finalidad prevenir el agravamiento de posibles situaciones de dependencia con actividades que promocionen la autonomía personal de los mayores de poblaciones menores de 20.000 habitantes. Con el acto celebrado en Dalías, además de realizar una jornada de convivencia entre los inscritos de los diferentes municipios, se pretende promocionar y afianzar los talleres que se llevarán a cabo este año y que tantos beneficios, tanto a nivel físico y psicológico, experimentan las personas que participan. Este año participan en ellos cerca de 3.000 personas mayores de 92 pueblos de la provincia.