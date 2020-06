Finalmente... se suspende la feria de Almería 2020

“La salud de los almerienses es más importante que cualquier celebración. Por eso, hemos decidido, en coordinación con los responsables de Salud Pública de la Junta de Andalucía, suspender todas las fiestas de barrio que a lo largo de los meses de julio y agosto se celebran en Almería, así como la Feria en Honor de la Virgen del Mar, tal y como la conocemos hasta ahora”. Con estas palabras, el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha dado hoy respuesta definitiva a la pregunta que probablemente más veces ha tenido que responder en los últimos días.

El primer edil, que ayer por la tarde se reunía vía telemática con los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo, y de Salud, Jesús Aguirre, de la Junta de Andalucía y con los alcaldes se Málaga, Francisco de la Torre, y Granada, Luis Salvador, reconoce que ha sido una decisión “complicada” porque, más allá de la trascendencia social, afecta a muchos sectores y colectivos, pero se ha mostrado convencido de que los almerienses “la entienden y comparten”. A ellos ha querido agradecer su compresión y la responsabilidad que están demostrado durante toda la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 para que Almería sea una de las ciudades en la que menor incidencia está teniendo la pandemia. “Desde hoy estamos trabajando con más ilusión si cabe en la organización de la Feria en honor de nuestra virgen, la Virgen del Mar, del año 2021”, ha asegurado Fernández-Pacheco.

ACTOS CULTURALES REDUCIDOS

Que no haya Feria no quiere decir “en absoluto” que Almería no vaya a tener actividad a lo largo de los próximos meses. “Estamos trabajando en un programa de actividades culturales adaptado a los requisitos sanitarios que se nos marcan desde la autoridad competente, apostando por eventos de carácter familiar que se puedan celebrar en espacios abiertos y con aforo controlado”, ha indicado. “Lo que sí tenemos claro es que no vamos a hacer nada que conlleve aglomeraciones descontroladas. Es algo que obedece al sentido común y a la salud púbica”, apostilla.

Ramón Fernández-Pacheco ha explicado que “intentaremos adaptar todas las actividades que se puedan a esta nueva realidad”. Desde el Área de Cultura se apuesta por realizar pequeños conciertos, en los que se puedan tomar todas las medidas de seguridad, y celebrar actividades que no supongan un riesgo como podría ser la Feria de Alfarería, determinados concursos, la misa en honor a la Virgen del Mar… Aunque -insiste el alcalde- “aún quedan más de dos meses para la Feria, y habrá que ver en qué situación se encuentra Almería en ese momento y qué se puede realizar”.

En cambio, lo que sí está claro es que este año será imposible celebrar la Feria de la noche y la del mediodía, el Pregón, la ofrenda floral a la Virgen, la batalla de flores… Actividades todas ellas muy señeras de la Feria de Almería pero que, por motivos de salud pública, y con el objetivo siempre de evitar un posible rebrote de la enfermedad, no se podrán llevar a cabo.

RESPALDO DEL SECTOR

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, que ha estado en contacto permanente con todo el sector relacionado con la Feria, ha señalado que la mayoría respalda la decisión de su suspensión. “Todos lamentan esta situación, pero comprenden que es lo más sensato en estas circunstancias tan extraordinarias”, ha apuntado.