Enna: "El que no tiene un plan, no tiene una meta. Hay que reinventarse"

La cultura y el deporte son un binomio bastante 'fuerte'. La palabra que ha utilizado Enna para el primer single de su próximo trabajo. La cantante almeriense que participó en Operación Triunfo y que lleva 15 años en el mundo de la música a nivel profesional. Muy cerca de lanzar al mercado, en los tiempos que corren, un nuevo trabajo con un estilo distinto al que estábamos acostumbrados en los últimos años. Después de haber tenido un gran éxito en países como Estados Unidos, Cuba o Chile con una música más latina, ahora quiere ampliar horizontes y ultima un sonido "más internacional".

Un sonido más 'fuerte'. Como se podrá ver en su nuevo videoclip que ha grabado "en Almería con gente de Almería". Una de las circunstancias que ha traído la pandemia y de la que ha intentando sacarle partido. "Teníamos todo preparado para grabar el vídeo en Madrid, pero al final lo hemos hecho en Almería, como yo quería, con gente muy profesional y de aquí", ha apuntado en la sección 'Rendez vous' que, cada jueves, se emite en Deportes COPE Almería.

KICK-BOXING

Un apartado para la cultura y el deporte. En una unión que Enna está llevando a su máxima expresión. "Siempre he sido muy deportista. Ahora me ha dado por probar Kick-Boxing. Soraya (participante en Operación Triunfo) llevaba tiempo que me lo recomendaba, porque ejercitas todo el cuerpo. Y en el vídeo hay partes en un gimnasio de Almería, a los que agradezco todas las facilidades que me han dado con un monitor particular". Un 'trabajo' que ya tiene sus 'consecuencias' antes de que el vídeo esté en el mercado. "La Federación Andaluza me ha llamado para que sea su imagen y para hacer ver a las mujeres que lo pueden practicar", reconocía un tanto sorprendida a Deportes COPE Almería.

El disco es todo suyo. "Después de algunos años, he vuelto a escribir las letras de las canciones. En el confinamiento, además de convencer a mis compañeros de edición de sacar una nueva versión de 'Adelante', también me puse para componer los temas del nuevo disco". Dicho y hecho. El primero, 'Fuerte'. Una canción que se puede convertir en un mensaje para "aquellas personas que no confían en ellas . En personas que pueden tener una discapacidad, como la mía que es auditiva. Para que vean que si uno no tiene un plan, no tiene una meta". Y "si toca reinventarse", pues "uno se reinventa".

Como lo lleva haciendo desde que sus amigas Sol Ruiz y Mariluz Negrillo la convencieron para hacer el casting de Operación Triunfo. Como lo lleva haciendo desde que su madre, un mes antes de entrar en la Academia, le regaló un indalo. El que 'mostró' en la Gala O. Del que no se ha separado en este tiempo. Ni cuando participó en un reallity en una isla mexicana. Siempre llevando por bandera ser una 'indaliana'.