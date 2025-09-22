La Diputación de Almería premiará al municipio más activo

La Diputación Provincial de Almería ha presentado el Reto BeActive Almería 2025, una competición virtual enmarcada en la Semana Provincial del Deporte Siempre–BeActive, que se va a desarrollar desde este martes 23 al próximo 30 de septiembre en coincidencia con la Semana Europea del Deporte.

La iniciativa, abierta a municipios de menos de 20.000 habitantes, busca promover la vida activa y saludable entre los almerienses. Cada localidad configurará su propio equipo municipal, que sumará kilómetros activos a través de la práctica deportiva registrada por sus vecinos. Cuantas más personas se inscriban como ‘Activ@s’, mayor será la contribución al reto colectivo, que constará de una clasificación de municipios más activos.

El diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha destacado la importancia de esta cita señalando que “del 23 de septiembre al 28 de octubre tendrá lugar la segunda edición del Reto BeActive Almería 2025, en la que buscamos que los municipios de la provincia compitan entre sí para ver cuál consigue más kilómetros activos y, de este modo, poder establecer una clasificación de los municipios más activos de la provincia”.

García ha subrayado la acogida que está teniendo la iniciativa: “En esta edición contamos ya con más de 55 municipios inscritos y me gustaría invitar a todos los almerienses a que participen, a que se sumen a esta clasificación apoyando a su localidad. Para ello solo tienen que inscribirse a través del código QR que aparece en el cartel”.

Por último, ha animado a la ciudadanía a implicarse en este reto: “Os invito a practicar deporte, a apostar por la actividad física como medio de vida saludable y a demostrar, entre todos, que Almería es una provincia activa”.

La edición de este año introduce importantes novedades: se otorgarán bonus de kilómetros activos a los municipios que organicen actividades específicas durante el desarrollo del reto, y se aplicará un sistema de ponderación que ajusta el valor de los kilómetros según la modalidad deportiva, garantizando la igualdad en la clasificación y poniendo en valor deportes menos ‘kilométricos’ pero igualmente valiosos.

Con este programa, la Diputación reafirma su compromiso con el deporte como motor de salud, bienestar y cohesión social en toda la provincia, incentivando la participación ciudadana en todo momento y lugar.