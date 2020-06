Colito es el primer fichaje del Unicaja Almería 20/21

Nacido en Cabo Verde, en la ciudad de Mindelo, el 23 de enero de 1997, por lo que cumplirá los 24 años en medio de la que será su quinta temporada en la Superliga, lo ha hecho todo, pero le queda todo por hacer también. Jugador de condiciones y características muy poco comunes, lo que lo convierte en realmente especial, pone Almería como su mejor destino posible para aplicar la máxima que lo mueve desde sus inicios: “La clave para mejorar es competir contra tu yo de ayer”. Así lo declaró en una entrevista a prensa de la RFEVB, en una serie dedicada a los Red Lynxes. Sí, es internacional, defiende a España y proviene de la fértil cantera castellonense, como su antecesor verde en esta posición de opuesto, Pablo Kukartsev. Debutó con UBE L’Illa Grau muy joven, con 18años, tras su paso por la Selección Permanente, y el equipo descendió a Superliga 2. Al curso siguiente se quedó y sacó la espinita de todos, quedó campeón y devolvió a su club de origen a la máxima categoría.

COMIENZO Y TÍTULOS

“Empecé al jugar a voleibol a los 13 años, después de que un ex entrenador de L’Illa Grau me propuso probar para acabar enganchándome a este deporte”. Con el reto primero de su carrera cumplido, no disfrutó de esa campaña en Castellón, sino que fichó por Teruel y directamente levantó un triplete, a costa del que ahora pasa a ser su equipo, Unicaja Costa de Almería. En el curso siguiente ganó otros dos títulos en las filas aragonesas, igualmente frente a los verdes, que esa vez se hicieron con la Copa del Rey. Cuatro temporadas en el vóley senior, tres de ellas en Superliga y en dos de las mismas alzándose campeón, decidió vivir la experiencia de jugar en un histórico como Soria, en lo que finalmente ha sido un año de transición para ahora llegar al que nunca ha visto como un ‘eterno rival’, sino como un gran club, perfecto para sus pretensiones de seguir creciendo: “Una vez que se pusieron en contacto conmigo, esta fue la primera opción tanto por el proyecto como por el nivel del club, además de que me han hablado muy bien de cómo se trabaja”.

SEGUIR CRECIENDO

Porque sí, tiene un palmarés envidiable, sobre todo a su edad, y además sabe qué es la competición europea, pero renueva objetivos permanentemente y le apetece dar simbólicamente ‘un puñetazo sobre la mesa’, haciendo valer su tremendo poder e incluso sacándole un partido que hasta ahora seguramente no ha sido todo el que es posible: “Por supuesto; este es un club donde se trabaja duro, y eso es esencial para llegar a dar mi máximo nivel”. Si con las condiciones que atesora, si el diamante termina de pulirse, a Augusto Renato Colito es complicado ponerle un techo como jugador profesional de vóley, y él lo sabe: “En todos estos años me he desarrollado bastante como jugador debido al gran nivel del que he estado rodeado, tanto en mis anteriores clubes como en la selección, y destaco principalmente por el ataque y el saque, pero quiero seguir creciendo en todos los aspectos como jugador”. En manos de Manolo Berenguel se encuentra en las mejores para hacer más fuerte en defensa y bloqueo, sin dejar atrás el permanente perfeccionamiento de lo que más domina.