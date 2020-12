España, actual subcampeona del Mundo, cierra esta tarde su participación en el Europeo de balonmano femenino. La cita ante Montenegro (Teledeporte, 16.00 horas) culminará una participación en la que las 'Guerreras' llegaban en pleno proceso de cambio generacional y con algunas ausencias destacadas por lesión. Lideradas por la roquetera Carmen Martín. La considerada como la mejor extremo derecho del Mundo. No solamente en la actualidad. Lo es de la década. Palabras muy mayores.

Al menos, así rezaba una encuesta que se sigue realizando en la actualidad. En la que no estaba liderándola. Pero es lo de menos. Porque si alguien tenía alguna duda, la almeriense se ha dedicado a que no las tuviera. Que los votos tenían que ser para ella. Goles (golazos) de rosca. Su grandísima especialidad. La que lleva perfeccionando día a día desde que en un entrenamiento se le ocurrió 'probar'. Y muy bien que hizo. Porque ha elevado este lanzamiento tan característico de los extremos a cotas inimaginables. No es que sea una palabra utilizada al azar. Es que en algunos goles, como el que recuerda Cristina Cabeza, en el Europeo 2018 destrozó cualquier ley de la física que indicara que los movimeintos realizados por la jugadora, nacida en la barriada roquetera de Cortijos de Marín, eran directamente imposibles y más de dibujos animados o matrix que de una persona.

En COPE Almería hemos querido que especialistas en el mundo del balonmano nos den su opinión sobre Carmen Martín (@caramela_88). En concreto, para saber si se puede designar como 'la mejor muñeca del mundo'. Y nadie ha dicho que 'no'. Más bien, todos han dicho que 'sí'. Sin ninguna duda. Se podría pensar que, en balonmano, una extremo no se puede comparar con una lateral o una central o pivote. Pero no queremos hablar de 'la mejor jugaora'. Queremos saber si es la mejor 'muñeca'. Y ahí no hay ninguna duda. Ni en femenino ni en masculino.

SIETE Y ENTRENADOR

En el amplio abanico de analistas, los hay que han visto a Carmen Martín dar sus primeros pasos en este deporte (Miguel Romero) en el BM Roquetas. El seleccionador que le dio su primera oportunidad en el combinado absoluto (Miguel Ángel Florido). La central del Vícar Goya a la que Carmen Martín vio jugar durante años (Cristina Cabeza) y que ahora dirige a la selección promesas, además del BM La Calzada Gijón. La almeriense que le cedió el 'testigo' en Itxako (Conchi Berenguel), como extremo derecho, dejando al cuadro navarro como una de sus capitanas. Una de las jugadoras con las que más tiempo ha compartido vestuario en la selección española (Eli Pinedo) y que ahora ejerce de comentarista en TVE. A su 'compañero' en las labores de retransmisión en Teledeporte (Ángel Cárceles), una enciclopedia abierta del balonmano. Al narrador de balonmano masculino en la televisión pública (Paco Caro), para ver si es posible la comparación con otra 'muñeca' entre los hombres. Y si se habla de balonmano en COPE, la voz de este deporte en esta casa (Luis Malvar) que ha visto en su carrera profesional a los mejores para tener capacidad de determinar si la roquetera es merecedora de la mejor de la década.

MIGUEL ROMERO (PTE. BM. ROQUETAS)

El presidente del BM Roquetas tiene claro que "Carmen Martín es la mejor zurda del balonmano mundial actual. Hay muchísmas zurdas buenas, pero la trayectoria de Carmen es incomparable. Siempre ha estado en el 7 ideal en Europeos, Mundiales o Juegos Olímpicos". Lo es porque, "la variedad de lanzamientos que tiene Carmen, la muñeca que tiene, es difícil de encontrar. Está en el máximo Top en el balonmano mundial como extremo derecho". Y ¿cómo ha llegado hasta aquí? Miguel Romero sabe su receta. "Se lo ha labrado a través del esfuerzo. Independientemente de las cualidades que tuviese, ella siempre ha sido una niña de esfuerzo y constancia para lograr lo que quería". Lo tenía claro desde muy pequeña. "Me decía que quería jugar en Europa, cuando el balonmano en España no tenía el nivel que tenían las danesas, noruegas, húngaras o rumanas. Tenía un punto de crecimiento en su mente". Un crecimiento que veían en su club. "Siempre estaba con nosotros compitiendo en su categoría y en superiores. En infantil lo hacía con el cadete. En cadete, con el juvenil. Incluso, un campeonato de España juvenil se lo perdió porque estaba con el equipo absoluto en División de Honor Plata". Hasta que se marchó. "Siendo juvenil fichó por uno de los clubes punteros en ese momento (Mar de Alicante)", recuerda Romero. Para el futuro, "Carmen tiene mucho que enseñar a las nuevas generaciones lo que significa luchar por algo. Su entrega y su pasión permanente por el balonmano le han llevado a la elite mundial".

MIGUEL ÁNGEL FLORIDO (SELECCIONADOR ABSOLUTO ESPAÑA 2005)

El almeriense, además de ser muchos años entrenador del Vícar Goya, fue el seleccionador absoluto que le dio la primera oportunidad en el combinado con las 'grandes'. Lo hizo siendo todavía una juvenil. Un hecho que pudo generar dudas en el cuerpo técnico, que ella misma tardó pocos segundos en disipar y ver que la elección había sido más que un acierto. Una vez terminados los Juegos Mediterráneos Almería 2005, en los que España ganó el oro en el Pabellón de Vícar (chicas) y en el de Roquetas (chicos), Miguel Ángel Florido convocó a Carmen Martín para un torneo amistoso. "Teníamos una concentración en Madrid para disputar un torneo en Croacia. Una de las convocadas para el extremo derecho se lesionó y no pudo venir. Hablando con el seleccionador juvenil, decidimos que viniera Carmen, que no era ni júnior", apuntaba para poner en situación. "Ya se veía que sería buena, aunque no tan buena como al final ha sido, porque estamos hablando, en la última década, de la mejor extremo derecho del mundo. Sí que llegaría a la absoluta y sería importante", segundo apunte para poner en situación.

Y llega la 'anécdota' que define el carácter de la roquetera. "En un torneo con Eslovenia, Croacia y Hungría, como rivales, el primer partido era el más difícil ante las húngaras. Decidimos meter a Carmen en la convocatoria de 14, de las 16 que viajaron. Y la duda era si ponerla desde el inicio, porque si la dejábamos para después, el partido se podría complicar y sería más difícil meter a una juvenil. No vaya a ser que, por ser su debut, se pueda asustar porque la actuación no sea muy buena", era el pensamiento del cuerpo técnico de la selección española. Una situación que cambió "en segundos". Los que tardó en decir que ahí estaba ella. "En ese momento, la portera de Hungría (Kátalin Palinger) era la mejor del mundo. Pues, tras sacar de centro, el primer balón del partido le llega a Carmen en la esquina. Saltó y le metió una rosca... Su primer balón con la absoluta hizo su primera rosca ante la mejor portera del mundo y logró su primer gol. Si esto es así, todo lo que venga después parece poco". Mientras recordaba a COPE Almería este gol, Miguel Ángel Florido esboza una sonrisa. Muy parecida a la que hubo en el banquillo español hace 15 años. "Pues parece que no se ha puesto nerviosa", fue lo que se dijeron entre su cuerpo técnico. Así que "si con 17 años hizo esto, no me puede sorprender todo lo que está logrando a lo largo de su carrera. Lo que ha venido después es asombroso". Porque "sin duda estamos hablando de la mejor deportista que ha dado la provincia de Almería en la historia. Ni en masculino ni en femenino. Nadie se acerca a los logros que ha tenido Carmen. Espero que le dure mucho más". Para lanzar un mensaje a 'alguien'. "Me parece increíble que no seamos capaces de que Carmen termine su carrera deportiva jugando en Almería. No hemos sido capaces de subir un equipo a la elite y hemos dejado que un deporte, como el balonmano, deambule en categorías inferiores sin ser capaces de pelear por la División de Honor".

CRISTINA CABEZA (SELECCIONADORA PROMESAS)

Jugadora de Miguel Ángel Florido en el Vícar Goya más existoso de su historia, disputando las primeras competiciones europeas de un equipo almeriense de balonmano, la actual entrenadora del BM La Calzada Liberbank Gijón es, además, seleccionadora promesas. En la búsqueda de una nueva 'Carmen Martín'. Para tomar el relevo de una generación que ha dado lo mejor para el balonmano femenino a España. La madrileña, que ha visto toda la carrera deportiva "de la mejor extremo derecho del mundo en la última década", lo afirma sin tener "ninguna duda".

La que ha logrado ser MVP como mejor extremo derecho en los Europeos 2014, 2016 y 2018... con grandes opciones de lograrlo también en este 2020, pese a que España no haya logrado una buena clasificación. Del pasado Campeonato de Europa, Cristina Cabeza se queda con el gol que más le ha gustado ("impresionado") marcado por la almeriense. Fue en el partido contra los Países Bajos. España perdía de uno, en el último minuto. Las tulipanes lanzaron fuera. Silvia Navarro sacó en largo para la carrera de Carmen Martín. La roquetera recogió el balón pegada a la línea lateral. Con el espacio justo para poder ganar la línea de seis metros, saltar hacia el centro y meter una rosca, sin ángulo y sin explicación, para anotar su gol. Para Cristina Cabeza, "el mejor gol que le he visto. Por el momento del partido, la velocidad que lleva, orientarse para hacer el lanzamiento... en fin... de otra galaxia".

CONCHI BERENGUEL (EXJUGADORA DE ITXAKO)

Compañera de Cristina Cabeza en el Vícar Goya a las órdenes de Miguel Ángel Florido, la almeriense Conchi Berenguel fue algo más que la antecesora de Carmen MartíN en Itxako En un 'duelo' con otra extremo zurda almeriense (Emma García), Berenguel emprendió su trayectoria deportiva lejos de Almería. En concreto, en el Itxako navarro. Equipo del que fue hasta capitana y referencia cuando en Estella comenzaban a que el sabor del triunfo estuviera por su pabellón. La marcha de Conchi Berenguel a Elda llevó a Carmen Martín a que hiciera un camino, casi, a la inversa. Porque dejó la provincia de Alicante para irse a Navarra y tomar la 'taquilla' de la capitalina almeriense. Con más conocimiento de causa que nadie, por aquello de que ha sido extrremo derecho durante toda su carrera deportiva, Berenguel considera que la roquetera "ha sido y es la mejor de la década en el mundo en su puesto". Como ha venido demostrando desde que debutara en la selección en 2005, cuando también Conchi Berenguel peleaba por ese puesto entre las convocadas por Miguel Ángel Florido.

ELI PINEDO (BRONCE LONDRES 2012)

La alavesa, nacida en Amurrio, estará esta tarde comentando el último partido de España en este Europeo de Dinamarca en Teledeporte. Aportando sus análisis tácticos y conocedora de lo que es el vestuario de las Guerreras. Con las que ganó, junto a Carmen Martín, el bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El mayor hito del balonmano femenino español, junto al subcampeonato del Mundo de 2019. En el combinado nacional ha compartido muchos partidos, torneos y concentraciones con la roquetera. "He tenido esa suerte", señala. Mientras que en Itxako lo hizo con Conchi Berenguel. Las dos se fueron en 2010, justo cuando llegó "la mejor zurda del balonmano mundial en esta década". Así lo asegura a COPE. Porque es "la más mágica, dentro de que los zurdos tienen magia de por sí", al hacer "con su muñeca lo que quiere y le da gana. Tiene una habilidad extraordinaria para manejar el balón", argumenta. Para elegir el mejor gol, se queda "con el siete metros con rosca que le marca a Francia. Le marca el lanzamiento arriba y, luego, se lo baja. Como debe ser para engañarla. Es el que más me ha gustado. Aunque Carmen puede sorprender en cada partido y en cada lanzamiento. Así que nos quedan muchos buenos goles por verle marcar y podrá superar al que hizo en este Europeo".

ÁNGEL CÁRCELES (TVE-NARRADOR BALONMANO FEMENINO)

Junto a Eli Pinedo, en la retransmisión de Teledeporte, estará Ángel Cárceles de narrador. Una enciclopedia de datos de cada participante en los partidos que retransmite, lo que demuestra el trabajo previo a la hora de preparar un partido. Especialista en balonmano, desde hace años llevando lo mejor del femenino en la televisión pública. Habiendo visto las mejores gestas de las Guerreras y, por tanto, de la carrera de "la roquetera Carmen Martín", como le gusta recalcar.

El periodista se quiere quedar "en lo que representa Carmen Martín para estas Guerreras". Porque la almeriense "es una capitana y es una líder. Es una mujer que le pone toda la garra, todo el coraje y su presencia en la pista es absolutamente indispendable". Eso sí, "como cualquier persona, Carmen Martín es humana y tiene derecho a equivocarse". Pero, "cuando consigue acertar, que es en la gran mayoría de las ocasiones, nos deja auténticas delicias y maravillas. 'Roscones de Reyes. Goles absolutamente maravillosos". Como los que deleita "cada vez que tiene un 7 metros. La frialdad y el extraordinario repertorio que usa la jugadora de Roquetas de Mar. La extremo derecho del CSM Bucaresti es una auténtica maestra a la hora de mostrarnos a todos cómo se debe hacer ese lanzamiento". Para quedarse "con la rosca, desde los 7 metros, que le mete a Francia. Es una auténtica delicia que habría que poner en todas las escuelas de balonmano a nivel mundial". Lo que le hace ser, a su juicio, "la mejor extremo derecho del mundo en la actualidad".

PACO CARO (TVE-NARRADOR BALONMANO MASCULINO)

Centrados en lo que el balonmano femenino, también hemos querido hacer la comparación con el masculino. Para comprobar si hay alguna 'muñeca' que se le pueda comparar a la de Carmen Martín. Paco Caro es el habitual narrador en Teledeporte de este deporte. No tiene ninguna duda. "Carmen Martín es la extremo (abarcando tanto masculino como femenino) que con más naturalidad usa el recurso de la rosca. Es extraordinaria su capacidad para utilizarlo. Porque no es un recurso ocasional. Para ella, es una maniobra que ha naturalizado de tal manera que es capaz de ejecutarla en situaciones de extrema adversidad. En contextos que no son muy propicios por la posición del cuerpo, por la de los defensores o por la estrechez del ángulo que pueda tener ella para poder atacar la portería". Todo lo que le lleva a que sea "top a nivel mundial". Tirando de memoria, "me cuesta recordar un extremo de balonmano, masculino o femenino, que lo haga como ella tan natural. Es sencillamente asombroso. Quizás el ruso Timur Dibirov (RK Vardar) que también tiene esa capacidad natural como Carmen. Pero ninguno más".

Dentro del amplio abanico, Caro cita dos de los goles que ha visto marcar a Carmen Martín. El primero fue "en la fase de clasificación del Europeo 2018, ante Turquía, que me pareció un gol fantástico. Un lanzamiento por encima de la guardameta que fue maravilloso". El segundo coincide con Cristina Cabeza (Países Bajos). El gol que demuestra "la capacidad de ejecutar esa maniobra de la rosca en cualquier circunstancia. Faltaban pocos segundos para el final y el envío de Silvia Navarro ya fue muy complicado de poder capturarlo a esa velocidad. Luego, ataca la portería y se saca una rosca para anotar". Es una jugadora que tiene una capacidad "insólita" para que "la muñeca haga lo que su cabeza quiere que haga".

LUIS MALVAR (COPE)

Y tras un 'siete' de lujo que ha atendido a COPE Almería para hablar de la 'muñeca' de Carmen Martín, el mejor entrenador de balonmano en esta casa. Director y presentador del programa De Rosca que emite COPE en un podcast de los más seguidos y escuchados semana tras semana. Luis Malvar tampoco tiene dudas en afirmar que "la de Carmen Martín es la mejor zurda en el panorama del balonmano mundial". Y considera que el 'mérito' para que sea así lo tiene "su muñeca". El complemento perfecto a todos los adjetivos positivos que se le pueden dar a su mano izquierda. "Es valiente, rápida, ágil y sin miedo". Para que en el momento del lanzamiento se convierta en "mortal de necesidad, con esa precisión que le da ante las porteras".

Como se está pudiendo demostrar en este Europeo que, para España, terminará esta tarde ante Montenegro. La última oportunidad de ver a las Guerreras en Dinamarca. También a Carmen Martín para comprobar si puede subir su racha goleadora y hacer más 'méritos' para estar, por cuarto Europeo seguido, como la mejor extremo derecho. Por su parte no ha dejado nada en su esfuerzo. También en su capacidad de ejecución. Como prueba, "el lanzamiento de 7 metros, de rosca, que le metió a Francia en este Europeo 2020. Es tremendo. Hay que tener frialdad, mucha concentración y, sobre todo, mucha confianza en uno mismo para hacer ese lanzamiento ante una portera de la calidad de la francesa y con lo que se estaba jugando la selección en esos momentos".

SENTENCIA 'FAVORABLE'

Pues con la opinión del presidente del club que la vio 'nacer', con la del seleccionador que la hizo debutar en la absoluta siendo juvenil, con la de la actual seleccionadora promesas que busca 'nuevas' Guerreras, con la de su predecesora en Itxako, con la de la extremo que tuvo que defenderla en los clubes, compartiendo el bronce en Londres 2012, y con la de tres periodistas que llevan viendo balonmano de elite en las últimas décadas, está más que claro que "la mejor muñeca del mundo" es de Roquetas de Mar y se llama Carmen Martín.