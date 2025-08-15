"La calidad de vida en Suflí es excepcional y no hay que salir fuera para trabajar"

Andrea Rubio tuvo que salir de su pueblo natal para poder estudiar. Se marchó hasta Salamanca para poder licenciarse en criminología. Ahora lo hace como estudiante de Derecho, pero en este caso por la UNED. Algo que le ha permitido "regresar a casa". Para ejercer, junto a otros amigos, como emprendedora de la comarca del Valle del Almanzora. Allí, en Suflí, ha abierto un negocio.

Algo que no existía en el pueblo y que "obligaba a que tuvieran que desplazarse para comprar" lo más básico. Kilómetros para adquirir la comida y productos básicos. ¿Y si se les olvidaba algo? Pues coger el coche y "como mínimo tardar 20 minutos en ir y otros en volver. Aquí las distancias no son pequeñas".

Ahora no tendrán que desplazarse. Lo tendrán en su propio pueblo, de unos 250 habitantes. Porque, desde hace unos 10 días, ya está en marcha 'Lo de Andrea'. ¿Y qué es? Pues un bar-tienda que permite, además de comprar los productos básicos, que "los de Suflí se puedan juntar para estar con los amigos y no todo el día encerrados en casa". Casi que como una labor social con la ayuda de la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Suflí.

También para enseñar que "se puede vivir aquí. En Suflí hay una calidad de vida excepcional y ya no hay que salir fuera para trabajar". Lo dice Andrea que ya ha tenido que contratar a una persona para realizar su labor. "Estamos creciendo y nos está yendo muy bien", reconoce a COPE Almería.

SABOREAR PRODUCTOS DE LA ZONA

Lo comenta en un periodo en el que "tenemos muchos visitantes". Los que saborean los productos de la zona. Como la conocida internacionalmente fritada de Suflí. "Se la llevan porque saben que hasta que vuelvan el año que viene no la podrán tener", apunta. O el propio aceite y vino de la comarca.

Pasado el verano, "esperamos que siga yendo tan bien como hasta ahora. La previsión es buena para que 'Lo de Andrea' tenga vida que se la den los vecinos". Los que ya no tendrán que coger el coche para comprar lo básico. De eso ya se encarga la criminóloga y, actualmente, estudiante de derecho. Pero, sobre todo, emprendedora.