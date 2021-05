Aviso de la Junta a los jóvenes: "Aquella persona que no está inmunizada está en manos del covid"

La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ha pedido "prudencia" a aquellas personas que aún no han sido vacunadas o no han finalizado la pauta de vacunación frente al covid-19 ya que "está demostrado que aquella persona que no está inmunizada está en manos del virus y se puede jugar la vida".

Así lo ha trasladado la delegada tras repasar la situación en los hospitales de Almería, donde aún hay 41 personas hospitalizadas con covid-19 de las que 16 están ingresadas en la UCI. "Son personas de 40 a 50 años lo que hay principalmente, alguno de más de 50 años, porque todavía o no tienen ninguna dosis o solamente han llegado a tiempo de una dosis", ha apuntado en declaraciones a los medios ante la situación de los ingresados, de los cuales solo dos, que se encuentran en planta, han iniciado la pauta de vacunación.

"Mucha prudencia, no nos relajemos", ha indicado la delegada, quien ha llamado a la cautela hasta completar el proceso de vacunación para que, según las previsiones del Gobierno andaluz, conseguir que en julio Almería obtenga la "inmunidad de rebaño tan necesaria" para superar la pandemia.

A pesar de todo, ha reconocido los buenos datos de incidencia del covid-19 en la provincia, que muestra una tasa de contagio de 77,1 casos por cada 100.000 habitantes, aunque con "mucha distorsión de población entre un distrito y otro". "Firmaba que los datos se nos quedaran aquí y el virus se pudiera controlar como se está controlando en este momento", ha indicado Sánchez Torregrosa.

La delegada ha valorado el proceso de vacunación y ha agradecido el trabajo de los equipos sanitarios, que "tienen perfectamente claro que vacuna que llega, vacuna que se pone" de tal modo que "tenemos el 40 por ciento de los almeriense con una dosis puesta" dentro de los márgenes de la población diana. En total son 345.794 dosis las administradas y 109.975 las personas que han completado la pauta, es decir, "el 18 por ciento de la población diana".

En las últimas 24 horas se han notificado 50 nuevos casos de covid-19, con lo que son 54.650 las personas acumuladas desde el inicio de la pandemia de las que 52.720 ya se han curado y otras 829 han fallecido, lo que deja un total de 1.101 casos activos en la provincia.

"Mientras no tengamos las dos dosis, aquí no se puede relajar nadie", ha insistido la delegada pese a reconocer que Almería ofrece los mejores datos de incidencia de covid-19 desde el verano de 2020, lo que ya permite ver "la luz al final del túnel".