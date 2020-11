Antonio de la Torre: "Espanyol, Mallorca y Almería son mis favoritos para el ascenso"

Día: Jueves, 19 de noviembre.

Programa: Deportes COPE Almería. Sección: Rendez vous. Dedicada a la cultura, relacionada con el deporte.

Evento: Festival Internacional de Cine de Almería. Premiado: Antonio de la Torre.

Aspectos que, en teoría, poco tendrían que ver. Pero lo tienen y mucho. Porque el premiado es, además del actor más nominado en la historia de los Goya, periodista deportivo. Al menos, lo fue en sus comienzos, antes de dedicarse definitivamente por una profesión que le ha dado grandes alegrías. En una y otra, con visitas profesionales a Almería. Porque lo mismo rodaba 'Poniente', de Chus Gutiérrez, como que acudía al Juan Rojas o alEstadio de los Juegos Mediterráneos para realizar un reportaje para Canal Sur. Tiempo en el que el malagueño compaginaba ambas profesiones.

'Casi' como lo ha hecho hoy. Invitado por el Festival Internacional de Cine de Almería, para recibir el premio 'Almería, Tierra de Cine' y descubrir la placa con su nombre en el Paseo de la Fama, junto al Teatro Cervantes, de la capital. Minutos después, el galardonado se ha pasado por Deportes COPE Almería.Para ser el protagonista de la semana en la sección 'Rendez vous', dedicada a la cultura. Y en la charla mantenida se ha hablado de cine y, por supuesto, de deporte.

MÁLAGA Y ALMERÍA

Ha recordado sus inicios, para dar su visión sobre una competición, la Liga SmartBank, en la que está "mi Málaga". Un club que ha vivido el éxito hace ya algunos años y que, ahora, "lo estamos pasando mal. Fue muy duro ver al equipo arrastrarse cuando descendió de Primera". Aunque cree que tiene opciones de revertir la situación. "No digo que luchen por el ascenso, pero al menos sí que puedan estar en playoff". Porque considera que hay otros equipos que estarán arriba al final de la temporada. "Mis favoritos para el ascenso son Espanyol, Mallorca y Almería", por este orden. En tierra del último nombrado, Antonio de la Torre espera que "aquí la apuesta de los propietarios sea buena y no pase como en Málaga con el jeque". Porque, "como andaluz y el cariño que le tengo a Almería, me gustaría que ascendiera". Para estar en una Liga Santander en la que, "desde lo sentimental", cree que faltan "históricos". Aunque entiende que la gestión de clubes como "Getafe o Villarreal", lo han hecho bien para estar ahí entre los mejores del fútbol español y europeo.

Mezclando deporte y cine, De la Torre le apetecería hacer una película "sobre la historia de Juanito". El también malagueño, fallecido en accidente de tráfico, fue importante en sus inicios. "Estaba en Segundo de Periodismo y me pidieron una entrevista y un reportaje. La entrevista se la hice a Juanito, que estaba en el gran Málaga". A nivel global, "creo que todavía no se ha hecho la gran película sobre el fútbol". En el que podría estar Sergio Ramos. "Me gusta por su constancia y trabajo. Porque es un tío que asume todo".

Y para elegir un escenario en el que rodar en Almería, quizás la pregunta más difícil. "Cabo de Gata, el Desierto de Tabernas... se puede elegir cualquier lugar". Quizás para que sirva de parte clave en una historia "de ciencia ficción o de terror". Puede que sean los únicos estilos en los que Antonio de la Torre todavía no ha participado. Porque ha hecho "de todo". Algo que explica de manera muy gráfica. "¿Cómo no me voy a atrever con todo si soy periodista deportivo?". Ni más ni menos. Cultura y deporte. Deporte y cultura. Tan de la mano en un Antonio de la Torre que hoy ha sido protagonista en Almería. Dentro de unos meses espera serlo en los Óscar de Hollywood. Allí irá si 'La trinchera infinita' supera el último corte y es una de las seleccionadas como Mejor película de habla no inglesa. Una película por la que ya estuvo nominado en la pasada edición de los Goya. Su nominación número 14. Ya tiene el boleto entero. El siguiente, el pleno al 15.