Almería enciende su espíritu navideño con 77 casetas y 9 stands

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local y a propuesta del Área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento, la licitación del contrato de suministro, en régimen de arrendamiento, instalación, mantenimiento y desmontaje de 77 casetas y 9 stands de madera que conformarán el tradicional Mercado Navideño para este año.

El contrato sale a licitación con un presupuesto base de 109.626 euros, y las casetas, destinadas a la venta ambulante de Navidad, se volverán a instalar este año en la Rambla Federico García Lorca.

Este contrato viene a sumarse, en la organización y celebración de la Navidad 2025-2026, a la licitación del suministro e instalación del alumbrado extraordinario, elementos decorativos y estructura luminotécnica y de sonido, ahora en fase de adjudicación, y que se ha licitado este año, dividido en dos lotes, por un importe total de 804.650 euros.

El primero de los lotes, con un presupuesto de licitación de 574.750 euros, está destinado al suministro, en régimen de alquiler, así como el transporte, la instalación y posterior desmontaje, mantenimiento y puesta en funcionamiento del alumbrado extraordinario de navidad que lucirán calles y plazas de la ciudad en Navidad, todo ello como parte de la programación cultural de Navidad 2025/2026 de Almería.

El alumbrado está compuesto por elementos de suelo, arcos y motivos navideños colgados y la decoración ornamental por motivos decorativos. Además de la ornamentación e iluminación de calles, plazas y espacios públicos, principalmente del centro de la ciudad, en el contrato se incluyen elementos singulares de la decoración navideña, que quedarán dispuestos en puntos emblemáticos, como un gran abeto de 18 metros, almendros de entre 4 y 8 metros de altura, imágenes de los Reyes Magos, bolas de navidad, velas. Se ha incluido también en el contrato la ornamentación e iluminación navideña del Parque Nicolás Salmerón, ya habitual en los últimos años, acompañado de un espectáculo audiovisual

Estructura luminotécnica y de sonido espectacular

En un segundo lote se suma la contratación, por importe total de 229.900 euros, del suministro, también en régimen de alquiler, de un elemento estructural luminotécnico en 3D y de sonido espectacular, iluminado con cordones y motivos alegóricos a las fiestas de Navidad, con posibilidad de recrear diversos movimientos sincronizados con el espectáculo musical. Ubicado como ya es tradicional en la Plaza de la Catedral, estará sostenido por una estructura autoportante de grandes dimensiones.

“Con el Mercado Navideño y la iluminación extraordinaria se pretende contribuir, junto con el resto de la programación municipal en la que se está trabajando, al impulso turístico y comercial de la ciudad y al fomento de la actividad económica en estas fechas tan señaladas, resultando este apartado un atractivo para residentes y visitantes”, ha recordado Lorena Nieto, responsable del Área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento.