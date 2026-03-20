Almería da la bienvenida a la primavera con más de cien eventos culturales

La primavera llega a Almería con una explosión cultural. El concejal del Área de Cultura, Tradiciones y Educación, Diego Cruz, ha presentado la programación para el próximo trimestre, que incluye más de cien propuestas con nombres consolidados, valores emergentes y grandes clásicos. Cruz ha explicado que cada trimestre se busca ofrecer “un abanico de actividades muy variado, que va desde lo más clásico a lo más actual”, además de continuar con el apoyo a creadores almerienses.

El concejal ha destacado el éxito de la estrategia cultural en la ciudad, que habitualmente logra una gran respuesta del público. Según Cruz, estas líneas de trabajo demuestran que “la Cultura en Almería: funciona”. Es frecuente que muchos eventos cuelguen el cartel de “entradas agotadas”, lo que confirma la calidad de las propuestas.

La Cultura en Almería: funciona" Diego Cruz Concejal de Cultura de Almería

Gaming, literatura y música

El mes de abril arranca con la cuarta edición de Almería On Game los días 4 y 5, un evento ya consolidado para los aficionados al mundo gaming, manga y la cultura alternativa. Poco después, del 14 al 19 de abril, se celebra la Feria del Libro, cuya extensa programación se detallará próximamente. Además, la red de bibliotecas municipales continuará con sus actividades y sumará, a partir del 23 de abril, la nueva Biblioteca de Pescadería La Chanca.

En el apartado musical, la oferta es muy variada, con conciertos como el de Café Quijano el 10 de abril, la presentación del nuevo disco de la banda local Mister Sinmarc el día 12, y las actuaciones de dos grandes de la copla: Laura Gallego el 18 de abril y Diana Navarro, que celebra sus 20 años de carrera, el 16 de mayo.

Los grandes festivales también tienen su espacio con la sexta edición de Solazo+Music, del 1 al 3 de mayo, y el ciclo Alamar, que este año se adelanta a los días 11, 12 y 13 de junio. El flamenco también regresa con los Atardeceres Flamencos en el Mesón Gitano, con entrada libre todos los sábados de mayo, y el ciclo Plazeando, que enmarca el Festival de Flamenco y Danza.

Jazz, clásica y artes escénicas

Los amantes del jazz tienen dos citas de la mano de Clasijazz: Katanga el 14 de mayo y un tributo a Federico García Lorca el 6 de junio. La música clásica resuena con fuerza con los conciertos matinales de la Banda Municipal de Música de Almería, el ciclo Andalucía Sinfónica con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla el 23 de mayo, y el concierto de aniversario de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) el 26 de abril.

En el ámbito escénico, la programación incluye la obra ‘Campeones 2’, con parte del elenco de las películas de Javier Fesser, el 25 de abril. Del 1 al 10 de mayo se celebran las XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, mientras que el programa Delicatessen presenta propuestas independientes como ‘El Fantástico viaje de Jonás el espermatozoide’ y ‘Ulises’.

La apuesta por el talento local se refleja en la obra inmersiva de Julio Béjar, ‘Cuando las canciones dejen de hablar de nosotros’, y en el Programa Estable de Teatro Aficionado. La danza también es protagonista con el ciclo Trasladanza, que presenta espectáculos de bailaoras almerienses como Marta Bonilla y Mariana Collado, y el espectáculo circense ‘El Circo de la Luz’ en el Recinto Ferial.

Ciencia, tatuajes y mucho más

La ciencia tiene un lugar destacado con la decimocuarta edición de las Jornadas Astronómicas de Almería, del 25 al 29 de mayo, que contarán con la presencia del Premio Nobel de Física, Brian Schmidt. Del 12 al 14 de junio, el Palacio de Congresos de El Toyo acoge una nueva edición de la Almería Tattoo Convention, un evento que espera miles de visitantes.

El concejal ha concluido la presentación invitando a toda la ciudadanía a participar activamente en la vida cultural de la ciudad. “Animo a todos los almerienses a que se sumerjan en la riqueza de la cultura que nos rodea. Que apoyen a los artistas locales, asistan a eventos culturales, y abran sus mentes y corazones a nuevas experiencias”, ha finalizado.