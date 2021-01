UD Almería-Castellón (3-1): Bailemos el Bimbó

La UDA sigue instalada en la euforia. Por la Copa del Rey y porque, en la Liga SmartBank, ha demostrado ante el Castellón (3-1) que el 'pinchazo' contra el Sabadell (2-2) no fue más que un mal día, actuación de Ocón Arráiz al margen, en el que no jugaron bien. Porque en la noche de este sábado, los rojiblancos también tuvieron un oponente que, como el catalán, le logró empatar el partido. Pero, en esta ocasión, los almerienses lograron ponerse de nuevo por delante y sentenciar el choque. Para quedarse con los tres puntos y afrontar la cita de cuartos de final de la Copa (martes, ante el Sevilla) sabiendo que están en camino de cumplir el objetivo del ascenso a la Liga Santander y que lo que ocurra ante los hispalenses, como ya ha sucedido frente a Alavés y Osasuna, es simplemente un disfrute.

Como así se están convirtiendo los partidos del Almería cuando sobre el césped está Umar Sadiq. El nigeriano, como si fuese Georgie Dann en la canción que hoy 'ilustra' esta crónica, está enseñando a todos un nuevo 'baile'. Cada vez son más los 'sadiquistas' que disfrutan de los pasos que se inventa el africano. Para marcar o asistir. Da igual. Incluso, para robar la pelota al contrario. Todo lo que hace es con sentido.

BAILE DE SADIQ

De la manera que ha jugado frente al Castellón. Su 'baile está 'ausando sensación'. Porque es una 'melodía que te va derecho al corazón'. Cuando él baila, seguro que los seguidores, desde sus casas, ya le ponen una melodía y creen escuchar 'Bimbó, Bimbó'. O, en este caso, 'Sadiq, Sadiq'. Para que siga el baile. Con 'sus aires románticos y dejándote llevar por el va y ven'.

Como hizo en el primer gol. Pinchó el balón en el centro del campo. Lo presionaban tres rivales. Le dio igual. Se giró con un regate y envió un 'caramelo' para que Corpas controlara con la derecha y le pegara con la izquierda. Fue 'un ritmo mágico'. Como todo lo que hace, dando la sensación de que ve a sus compañeros y rivales y les dice 'verás qué fácil es'. Y así lo hace. Bailando el 'Bimbó, Bimbó'. Todos 'siguendo su compás'.

GOL DE '9'

Hasta cuando todo se puso en contra. El Castellón empató y pudo dar la sensación que se repetía lo de una semana antes frente al Sabadell. Pero ahí se 'vistió' de delantero centro. Lo que se le pide, como si no lo fuera ya. Así que se puso dentro del área. Samú Costa le envió un centro desde la izquierda y ahí se elevó por encima de los centrales... y de todo el mundo que se hubiera puesto. Aunque fuese un famoso 'Castells' de la localidad tarraconense de Valls. Ninguna torre humana hubiera podido impedir que su salto conectase con el centro de Samú. Ni ningún portero hubiera impedido el gol. Porque el balón fue directo a la escuadra izquierda de Álvaro Campos. Un nuevo paso de baile del amplio repertorio del nigeriano. Un nuevo 'Bimbó, Bimbó'.

Un tanto que 'siempre en tu recuerdo quedará'. Como el que, dos minutos después, también hizo Jorge Cuenca. El tercero de cabeza que anota en la presente temporada. Otro que está 'causando sensación'. En una nueva 'melodía que te va derecho al corazón'.