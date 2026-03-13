Almería activa una inversión de 17 millones de euros para impulsar sus 103 municipios

La Diputación de Almería ha presentado la ‘Estrategia Almería 103’, una ambiciosa hoja de ruta que destinará 17 millones de euros al impulso y desarrollo de todos los municipios. Este proyecto, financiado íntegramente con fondos propios de la institución, se ejecutará a coste cero para los ayuntamientos a lo largo de un año, agilizando así los trámites y su puesta en marcha.

El presidente provincial, José Antonio García Alcaina, ha explicado que se trata de un proyecto abierto, flexible y modular que irá creciendo con el tiempo. "Esta estrategia es mucho más que un conjunto de planes, es una hoja de ruta para que nuestra tierra siga creciendo con oportunidades para todos", ha afirmado García Alcaina, añadiendo que "es una inversión directa al bienestar de los almerienses, a conectar municipios, a hacerlos más seguros y comprometidos".

Siete planes estratégicos

La estrategia se articula en siete planes: el Centro de Emergencias de la Diputación (CEDA), un plan de control de tráfico, un proyecto de digitalización, una acción de bienestar animal, planes de seguridad vial y equipamientos culturales, y una iniciativa contra la despoblación llamada ‘Cheque Bebé’.

Digitalización y emergencias como ejes

El CEDA nace con un millón de euros para coordinar la gestión de emergencias en la provincia desde el Palacio Provincial y en colaboración con el 112. El presupuesto incluye ayudas a los municipios para maquinaria contra inundaciones e incendios, reparaciones por daños de lluvias y asistencia técnica para Planes de Emergencia Local.

Con 8,5 millones de euros, el Plan de Digitalización es una de las mayores apuestas. Se creará una nueva plataforma de administración electrónica más intuitiva y se lanzará ‘DIP DATA - IA’, una infraestructura para aglutinar bases de datos y mejorar la gobernanza con inteligencia artificial.

Apoyo directo a los municipios

Otros programas clave incluyen el Plan de Seguridad Vial (4,25 millones) para pavimentación y señalización en municipios de menos de 20.000 habitantes, y el de Control de Tráfico (1,2 millones) para instalar cámaras en localidades de menos de 5.000. Además, el Plan de Equipamientos Culturales (1,5 millones) modernizará espacios escénicos, y el de Bienestar Animal (500.000 euros) creará un censo provincial y apoyará la recogida y el método CER.

Para combatir la despoblación, se crea el ‘Cheque Bebé’ provincial, una ayuda de 1.000 euros por nacimiento o adopción en 2026 para residentes en municipios de menos de 1.000 habitantes. La medida busca fomentar el arraigo y será compatible con otras ayudas de otras administraciones.

La presentación coincide con el balance de los 100 primeros días de gobierno de García Alcaina, en los que ha aprobado el presupuesto más alto de la historia de la Diputación (319 millones de euros). El presidente ha reafirmado su compromiso: "Nuestro objetivo es la provincia de Almería y mejorar la vida de todos los almerienses, con igualdad de oportunidades vivan donde vivan".