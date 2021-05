793 casos activos en Almería de COVID-19

Almería sigue a su ritmo (bueno) en cuanto a los datos diarios sobre la COVID-19. Que se podría considerar ya rozando el excelente en comparación con otras provincias. Tanto es así que la incidencia acumulada continúa con su descenso y es de las más favorables de toda España, cuando no hace muchas semanas era todo lo contrario. Ya se han bajado de los 1.000 casos activos, dejando la cifra, en este jueves, en 793. Producto de los 50 nuevos positivos y los 177 curados en las últimas 24 horas. Un dato, el de los nuevos positivos, que es el único, de toda Andalucía, por debajo del centenar.

Además, la incidencia en los centros hospitalarios sigue bajando. Ahora son 41 los pacientes ingresados, de los que 16 se encuentran en UCI. Aunque todavía es alta, no es menos cierto que hace no muchas semanas el número era de más de 100 ingresados y con más de medio centenar en cuidados intensivos. En estas últimas 24 horas, seis personas han necesitado asistencia hospitalaria, sin entrar nadie nuevo en cuidados intensivos. No ha fallecido ninguna persona en la provincia con COVID-19.

VACUNAS

Entre esto y que ya son 241.888 los almerienses con, al menos, una dosis, permite ser optimistas de cara al verano. En total son 109.975 los habitantes de la provincia de Almería que tienen puesta la pauta completa, con más de 130.000 los que están en el proceso para recibir la segunda dosis de las distintas marcas que se están suministrando. Cada vez la edad para vacunar está bajando y ya se está en el horizonte, muy cercano, para que sean los comprendidos entre los 40 y 49 años.