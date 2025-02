La UD Almería pone de nuevo su peor cara (3-1)

Rubi, entrenador de la UD Almería, manifestó a pregunta de Deportes COPE, tras empatar contra el Real Oviedo, que le "preocupaba" que su equipo se hubiera acostumbrado a que el comienzo de los partidos estuviera a un nivel inferior a sus rivales. Pedía a los suyos mayor intensidad para no tener que remontar los marcadores que se le ponían en contra. Porque, números en mano, los rojiblancos han tenido que hacer un esfuerzo tras los distintos descansos en los encuentros para poder sumar puntos y estar en la parte alta de la clasficación.

Pues esta 'petición' la han dejado para otra ocasión. Porque lo ocurrido en el Abanca Riazor ha sido la más clara definición de lo que ha sido el Almería pero aumentado en un grado superlativo. Sobre todo, en cuanto a goles, en lo negativo. La primera parte ante el Deportivo ha sido nefasta. Recordando, en lo negativo, al comienzo del ejercicio. Cuando el Almería era como un azucarillo que no tenía ningún tipo de consistencia. No la ha tenido en ataque y, mucho menos, en defensa. Los gallegos han logrado tres goles y han podido hacer alguno más en esos primeros 45 minutos.

CON LOS MISMOS

Tras la reanudación, Rubi decidió que los mismos 11 siguieran jugando. Algo así como para no señalar a ninguno en concreto y para ver si, después de pasar por vestuario, había alguna reacción. Y la hubo, pero sin ver puerta pese a que las ocasiones ya tuvieron color almeriense. Pero era un quiero y no puedo en los de Rubi. Mejor actitud (tampoco era difícil mejorar la del primer tiempo), pero sin encontrar el pase definitivo ni el remate correcto. Así que fueron pasando los minutos y el Deportivo bastante tenían con mantener el resultado y no pasar apuros. Solamente Yeremay tuvo una clara ocasión para haber aumentado la diferencia. No hizo falta.

Ya en el tiempo de prolongación marcó Luis Suárez. Nuevo tanto para el colombiano, aunque tuvo que esperar a que el VAR lo validara, dado que el colegiado lo había anulado por fuera de juego. Fue solamente para que el Almería demostrara, como casi siempre, que en las segundas partes marca más que los rivales y mejora sus números de las primeras mitades. Aunque, este domingo, no fue suficiente para borrar ni mínimamente el nefasto primer tiempo ofrecido por un equipo que podía haberse puesto a un punto del líder (el Racing de Santander perdió en Burgos), que acaba el domingo en la quinta posición, que puede terminar la jornada en la sexta si el Oviedo gana el partido que debe jugar este lunes.

Y el lunes de la próxima semana, el Elche visita el UD Almería Stadium. El tercero con dos puntos más que la UDA. Un Almería que lleva ya cuatro jornadas sin ganar, con dos puntos de los últimos 12 disputados.